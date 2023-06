Když pleť vysílá SOS: jak se o ni starat při akné, svědění či otocích

Stojíte u zrcadla a nevěříte vlastním očím. Co se to jen stalo s vaší pokožkou? Kdo jí tohle provedl? Ty změny rozhodně nejsou příjemné ani žádané. Ale nevadí, když správně rozšifrujete signály, kterými vaše pleť volá o pomoc, budete hned moudřejší. Na co se tedy zaměřit?

Podráždění a otoky

Citlivá pokožka tak reaguje na některé přípravky, ale i okolní vlivy, jako je sluneční záření, vítr či znečištění ovzduší. Chcete-li podobným stavům předcházet, eliminujte používání parfemovaných přípravků a tonik s alkoholem. Vyhýbejte se abrazivním maskám a krémům, nepoužívejte ani minerální oleje. Obličej nevystavujte šokovým stavům, to znamená žádné napařování nebo přikládání kostek ledu, tvář omývejte pouze vlažnou vodou.

Naopak používejte krémy s UV filtrem a hydratační krémy bez vůně, k tomu pak přípravky s protizánětlivými látkami. Pomoci by vám mohly i čisticí přípravky s vyváženým pH faktorem.

Akné

Vyvolávají ho hormonální změny, co na scénu přicházejí v pubertě či během období stresu. V ten moment stoupá hladina androgenu a přeplněné mazové žlázy zareagují právě tvorbou akné. Hormonální hladinu tak snadno neovlivníte, lze tedy bojovat až s následky pomocí speciálních přípravků určených na aknózní pleť.

Svědění

Extra tip Zvýšená pigmentace bývá spojena s užíváním antikoncepčních prostředků nebo estrogenových tablet v kombinaci se sluněním.

V takovém případě je nutné používat přípravky s vysokým ochranným faktorem.

Může se objevit jako alergická reakce na kosmetický přípravek. Nemusí se ale dostavit ihned. Vystopovat, odkud vítr vane, tak zabere nějaký čas. Když vás svědí oční víčka, mohlo by se jednat o reakci na latex nebo nikl v řasence, případně o formaldehyd v laku na nehty.

Svědění na čele a ve vlasech bývá někdy způsobeno šamponem, kondicionérem či barvou na vlasy. Vlasová část je relativně odolná, ale právě na rozhraní mezi čelem a vlasy, na uších a krku se častěji objevuje zarudnutí a šupinky. Jako první pomoc přikládejte studené obklady a daný přípravek přestaňte používat.

Štípání

Následuje-li hned po použití konkrétního kosmetického přípravku, znamená to, že na vaši pleť daný produkt působí dráždivě. Ke štípání dochází bezprostředně po aplikaci, takže je možné rychle odhalit příčinu. Zkuste vyměnit především přípravky k boji proti stárnutí za méně agresivní variantu.