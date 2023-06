Nedá se nic dělat, na věku záleží. Přizpůsobte mu péči o svou tvář

Nemusíte říkat, kolik je vám let, pleť to prozradí za vás. Pokožka se totiž v průběhu života mění a v každé dekádě života na ni čekají nějaká úskalí. Používáte pro to své správnou kosmetiku?