Tajemství dokonale vyčištěné pleti? Pamatujte na jemnost a jednoduchost

Jedním z klíčů k dosažení krásné pleti každodenní ranní a večerní rituál čištění, během nějž se uvolní všechny nečistoty z pórů. Je třeba postupovat jemně, ale pečlivě a správně. Nezdá se to, ale tajemství úspěchu při péči o krásu spočívá mnohdy ve zdánlivě nepodstatných maličkostech.

Vlasy pryč

Než začnete na obličej nanášet jakékoli přípravky, odstraňte si vlasy z čela. Kosmetické čelenky nejsou jen módním hitem, ale nezbytností. Zabrání tomu, že se vám do vlasů dostanou přípravky, co na ně nepatří, a zároveň předejdete riziku, že na některé části obličeje vůbec nedojde.

Nemáte-li při ruce čelenku, použijte aspoň ručník, pod který svou kštici schováte, nebo koupací čepici.

Šetrné metody

Zejména tehdy, máme-li pokožku plnou nečistot, se necháváme unést myšlenkou, že je třeba ji „pořádně vydrhnout“. No, není to ideální, intenzivní tření, mačkání i natahování je přímo tabu. Také čisticí přípravky by měly být opravdu jemné. Produkty s ostrými granulemi mohou lehce poničit kapiláry a pleť podráždit.

Vhodné jsou přípravky s konzistencí ovesné kaše, které navíc předem otestujete na vnitřní straně předloktí – tak předejdete možným nežádoucím reakcím přímo na tváři. Jinak mějte na paměti, že ani napařování nemusí každému sedět. Někdy je lepší vsadit na teplé vlhké ručníky, které na tvář přiložíte. Osvěžte je ještě pár kapkami levandulového nebo mátového esenciálního oleje, naladí to příjemně nejen pokožku, ale i mysl.

Hřejivá dávka

Čisticí přípravek si vymáčkněte do dlaně. Ruce si napřed důkladně omyjte a osušte je, přípravku nepoužívejte moc, dávka o velikosti vlašského ořechu stačí. Co je ale důležité, jemně ho zahřejte v dlaních... Teplem se uvolní čisticí látky a lépe zapůsobí na usazené nečistoty.

A co krk?

Nezapomínejte, že všechny hubky, kartáčky a žínky musíte udržovat v čistotě. Jinak se čištění pleti míjí.

Zatímco oblast kolem očí a rtů po čisticích přípravcích tolik netouží (jsou pro ni určeny jiné speciální produkty), krk ano. Nezapomínejte na něj, vyžaduje stejnou péči jako celý obličej.

Soukromé maskování

Pomyslíte si možná, že je to hloupost, ale… Čas na pleťovou masku a podobné krášlicí rituály, kdy běháte po bytě s čajovými sáčky na očích, plátkem okurky na čele a u toho vám z tváří stéká samotná maska, si udělejte až v momentě, kdy budete sami doma. Mít na to klid je důležité, pleť vám poděkuje.