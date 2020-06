Vysoký tlak, diabetes, revma nebo problémy s ledvinami. Lékaři často stačí jediný pohled do vašich očí, aby zjistil, co vás trápí. Některá onemocnění v nich totiž zanechávají stopy, ačkoliv zasažené jsou úplně jiné části těla. Prozradíme vám, na co si dávat pozor a čeho si všímat.