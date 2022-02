Pokožka v očním okolí je nejtenčí na celém našem těle, není tedy divu, že snadno prozradí, co se děje pod jejím povrchem. Stres, napětí, málo spánku, dehydratace, to vše může stát za problémem, kterému se lidově říká „pytle pod očima“.

Ne vždy za to mohou vnější vlivy, někdy je to prostě genetická výbava, jindy následek alergie či špatného stravování, většinou však za vším stojí lymfa, která nepracuje. Unavený lymfatický systém nestíhá z těla odvádět škodlivé odpadní látky, které se pak hromadí, a následkem toho vznikají váčky pod očima. V takovém případě je nezbytné lymfu rozhýbat. Jak na to?

Jako panda

Nejen váčky, ale i kruhy pod očima umí pěkně potrápit. V lepším případě si je zaviníte sama, když cuknete rukou při nanášení očních stínů a na obličeji se vám usadí zbytky barevných pigmentů. To ale naštěstí není taková katastrofa, pokud si toho všimnete ještě před odchodem z domu a stihnete pleť vyčistit.

Kdo trpí nejvíc? Špatná zpráva pro ty, kteří mají tmavší pleť, tu, která se dobře opaluje - k tvoření váčků pod očima máte větší sklony. Chudokrevné osoby s pobledlou pletí zase častěji dostihnou kruhy pod očima, respektive na bledé pleti víc vyniknou.

Barevné změny však mohou vznikat také propouštěním krevních cévek a oxidací červeného krevního barviva. Dochází k tomu sice pod kůží, ale jak už bylo řečeno, ta je v okolí očí tak tenoučká, že vše, co se pod ní děje, je okamžitě znát i na povrchu.

Například v momentě, kdy se vzbudíte po bujarém večírku, si můžete všimnout, že cévky se ve snaze rozpumpovat krevní oběh kolem očí rozšířily a pod kůží prosvítají natolik, že výsledkem je fialové zbarvení.

Naštěstí jde obvykle jen o dočasný problém, pokud však žilky a cévy prosvítají dlouhodobě, doporučuje se používání ošetřujících přípravků na bázi kyseliny hyaluronové, která na sebe váže vodu a zabraňuje vysoušení pokožky. Lze ji také aplikovat jako injekční výplň, to už je však na konzultaci s odborníky.

První pomoc

Hned na úvod se doporučuje začít inkriminovanou zónu chladit. Existují speciální gely na oční okolí, které se jemně vmasírují pod oči. Aby se lymfa rozhýbala a otok se rozplynul, přípravek vklepejte od vnějšího koutku oka směrem k vnitřnímu a krouživými pohyby ho vetřete do pleti.

Výtečným pomocníkem je také zelený čaj. Doporučuje se uvařit si dva šálky, vypít je (tím dodáte tělu antioxidanty) a pak využít čajové sáčky jako obklad na unavené oči. Po čtvrt hodince je vidět rozdíl.

Podobně funguje i slupka ze salátové okurky nebo jablka. Někdo zase preferuje heřmánkové obklady či namočené vatové tampony, které vytáhnete z mrazáku a přiložíte na oči. Ve výsledku to přináší srovnatelný efekt.

K dostání jsou také regenerační masky určené přímo na tuto oblast, nejlepší je ale nezanedbávat prevenci. Každý večer si pod oči vmasírujte oční krém, nemáte-li jej po ruce, lze použít i mandlový olej.

Rychlé krytí

Maskování zajistí kvalitní korektor, pod něj je ale nutné aplikovat hydratační krém. Korektor by jinak vyplnil drobné vrásky kolem očí a nevypadalo by to dobře. Je také vhodné zvolit korektor o odstín světlejší, než jaký máte make-up. Defekt zamaskuje a zároveň ještě viditelně rozzáří oční okolí. A když už jsme u toho, klidně použijte i rozjasňovač.

Zbavte se jich jednou provždy

Aby vám tmavé kruhy a váčky pod očima zbytečně nekazily pohled do zrcadla, dodržujte následující pravidla.