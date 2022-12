Těžko byste hledali oděv, který má tak bohatou minulost, a přitom je i ve 21. století považován za módní výstřelek. Vyhrává určitě pončo, kdysi univerzální kousek pro muže i ženy, který měl výšivkami a zdobením ukázat, jak moc je jeho nositel bohatý.

Pláštěnku s otvorem na ruce a hlavu milovali indiáni, kromě symbolického významu dokázali ocenit i její praktickou funkci. Chránila před chladem a deštěm, a jak se později zjistilo ve válce Severu proti Jihu, pončo se dalo využít i jako spacák.

Španělští dobyvatelé tento skvost odvezli do Evropy a všichni zírali, jak je to skvělá věc. Ale až ve 20. století se plně rozjela pončomanie. To nepromokavé měli všichni turisté a cyklisté, froté ponča zase zakotvila v koupelnách a na plážích.

A to se do toho ještě nevložila Paní Móda. Ta zamávala kouzelnou hůlkou a z ponča se stal napůl svetr, napůl kabát, který funguje jako pohodlná alternativa obou kusů oblečení.

K dostání jsou ponča háčkovaná, pletená i šitá, klidně i s kapucí nebo různými ozdobnými prvky. Frčí hodně barevná jako oděv, co přitahuje pozornost, i ta v přírodních barvách jako součást monochromatických outfitů.