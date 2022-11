Móda je sice nevyzpytatelná, ale když se ohlédnete zpět, jistě potvrdíte, co je evidentní - některé trendy se vracejí. A kdo s tím počítá, ten má vystaráno. Jistě, namítnete, že je přece hloupost nechat si skříň plnou starého oblečení, ale tak to nefunguje. Fenomén slow fashion (pomalé módy) je o tom, že vlastníte pouze pár kousků oblečení, ale opravdu kvalitních a nadčasových.

To znamená, že ušetříte jak životní prostředí, tak i svou peněženku. Nebudete muset každou chvíli nakupovat nové trendy kousky, prostě si vystačíte s tím, co máte. Co k tomuto nezbytnému vybavení patří?

Určitě je to béžový kabát. V poslední době je to skoro uniforma moderní ženy, ale věřte, že s originálními doplňky ani s ním nezapadnete v davu. A hlavně, hodí se opravdu ke všemu a je nadčasový - hrdě se nosil před šedesáti lety, hrdě se nosí pořád. Podobně jako černá kožená bundička, ta nezklame ani jako střední vrstva, dá se na ni hodit vesta a využijete ji i v zimě.

Stejné je to s oversized sakem a kardiganem, bez těch to nejde, v základních barvách vám budou sloužit dlouhá léta. Je také jasné, že z módy nikdy nevyjde bílá košile a samozřejmě džíny.

V tomto případě jsou doporučovány tmavě modré s vyšším pasem a rovnými nohavicemi. Ty jsou šik nejen dnes, ale budou stejně tak módní i za deset let a ani na to nepotřebujete křišťálovou kouli. Je to prostě fakt. Kromě toho to chce ještě sukni, nejlépe opět jednoduchou, s čistou linií, v délce pod kolena.

Extra tip A co boty? Černé kozačky bez zbytečných příkras, béžové lodičky a bílé tenisky, s tímhle triem si naprosto vystačíte

Základní vybavení by měla doplnit ještě dvojka malé černé a taktéž kvalitní kabelka. A kdyby přišlo nějaké nečekané pozvání do společnosti, jste připravena.

Potom se doporučují zavinovací šaty z látky s příměsí elastanu, které důmyslně skryjí případné nedostatky postavy, a pokud přiberete pár kilo, šikovně vše zamaskují. Nezapomeňte také na vhodné šperky, zlato bude vždy dokonalým skvostem.