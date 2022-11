Tmavé odstíny jdou obvykle ruku v ruce se zimními měsíci. Černé bundy, šedé kabáty a hnědé kožíšky už jsou takovou klasikou. Ale pro ženy, co se toho nebojí, je zde nový trend sezony: jasné barvy, které připomínají slunečné léto.

Je to sice nezvyklé, ale aktuálně nejvíc letí růžové a žluté kabáty, stejně tak se derou do popředí ty ostře zelené a nebesky modré. Mohou to být samozřejmě i bundy nebo kožíšky, obvykle jde ale o nějaký větší kousek, který určí směr, jímž se vydá váš outfit.

A většinou tím směrem bude odvaha plus nepřehlédnutelnost. Kdo se na to cítí, vezme to ve velkém stylu a pořídí si celý kostým – bude zelený, či růžový?

V každém případě je dobré tyto modely kombinovat už jen s nenápadnými kousky, s bílým tričkem, něčím džínovým nebo černým. Výsledek je pak jedno velké VAU!