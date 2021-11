Nosívala se už ve starověku, ale oficiálně se jako kus patřící do mužského šatníku objevila za anglického krále Karla II., který ji prohlásil za součást toho správného pánského outfitu.

Muži si vesty na knoflíky, které se nosívaly pod sako, dlouho nechávali jen pro sebe, nakonec ale „vestis“, jak se latinsky vestám říkalo, přijaly do svého módního repertoáru i ženy. Jen jim samozřejmě trochu pozměnily střih a přidaly funkce.

Taková moderní vesta může hřát a nahrazovat bundu, nebo jde jen o její tenčí variantu pro image, která je součástí vrstveného stylu.

Teď na podzim nejvíc frčí prošívané a vatované vesty, již několikátou sezonu hodně dlouhé a lehce neforemné, jinak ale celkem funkční. Do města se hodí určitě víc než klasické krátké sportovní, ty si nechte na procházky přírodou.

Pak tu máme stále trendy kousky z imitace kožešiny, na ty ovšem pozor, na oko sice vypadají luxusně, ale dokážou udělat i ze štíhlé ženy neforemnou matronu. Proto je lepší vesta z kombinovaných materiálů, kde kožešina zůstává například jen na límci a zbytek je ušitý z imitace koženky.



Tip Šik jsou delší vesty, klidně i asymetrické, které sluší každému typu postavy. Štíhlé ženy si mohou dovolit huňatou vestu přepásat páskem, silnější by měly nosit tenké vestičky zásadně rozepnuté.

Kromě toho jsou na módní scéně stále ještě kabátové vesty a pletené kousky, s rukávy i bez rukávů, které umí skvěle oživit jednoduché outfity, jako je bílá košile ve spojení s černými kalhotami.

A ještě módní odbočka do válečné zóny, byl by hřích ji nezmínit – obzvlášť, když ji vynalezla žena. Jde o vestu neprůstřelnou! Pravda, není zrovna kouskem, o nějž by se v obchodech s módou zákaznice přetahovaly, ale Američanka Stephanie Kwolek s ním udělala díru do světa. Původně měla jako vystudovaná chemička vylepšovat materiál na pneumatiky, v 60. letech minulého století ale vytvořila kevlar, látku odolnější než ocel, která se stala základem neprůstřelné vesty.