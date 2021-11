Mikina je velmi univerzální oděvní kousek (i když jsou příležitosti, kam se opravdu nehodí).

Na trhu jsou mikiny prodloužené i hodně zkrácené, bez rukávů, navlékací přes hlavu i rozepínací, s kapsami i bez nich, „klokaní“, mikinové šaty a řada dalších.

Ty, které jsou teď nejvíc v kurzu, odrážejí aktuální módní trendy – a to co do barevnosti, stylu i materiálu.

Před nákupem dobře vybírejte, zejména podle toho, chcete li raději kousek nadčasový, který vám vydrží déle, nebo žhavě trendový, jenž ovšem už zakrátko zas tak moc módní být nemusí.