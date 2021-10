Podzim si spojujeme se žlutou, hnědou, temně rudou a dalšími přírodními barvami. Ano, to jsou stálice, které se tradičně hřejí na módním výsluní. Když se k nim ale přidají ty nejsladší pastelové tóny, vzniknou neotřelé kombinace.

Velmi trendy je teď šeříková nebo lila, aspoň jeden svetřík či líbivý doplněk v tomto odstínu se vám bude určitě hodit.

Pozadu nezůstává ani výrazná růžová, nebesky modrá a něžná mátová barva. Je jen na vás, jaké konkrétní kousky si pořídíte.

Nicméně, v podzimní výbavě by měly převažovat minimalistické modely ctící siluety 90. let, to znamená velká sáčka, volnější kalhoty a hlavně spousta pletenin.

Vyřádit se můžete na barevných kombinacích a již zmíněných doplňcích. Pastelkové botičky a kabelky teď letí!