Když spojíte dvě nenápadné barvy, černou a bílou, vznikne fantastická a nadčasová kombinace, která je pilířem každého šatníku. Módní návrháři to velmi dobře vědí, proto se nemusíte ani příliš namáhat, bílých halenek, topů a svetříků s černým potiskem je v obchodech pořád dost.

Působí totiž upraveně a lahodí všem postavám. U kalhot a sukní s nápadným vzorem už je třeba se mít trochu na pozoru, mohou zbytečně rozšiřovat.



Co však zaručeně omladí a osvěží, jsou černobílé tenisky. Vaše nohy budou v pohodlí a ještě všem ukážete, že jdete s dobou.



Ale vraťme se k těm elegantním černobílým outfitům: jak je sestavit co nejlépe? Nejsnadnější je to v minimalistickém duchu, jednobarevné kousky zkombinujte tak, aby zdůraznily, co je na vaší postavě krásného (na to je vhodná bílá), a potlačily to méně dokonalé (o to se zase postará černá).

Další možností je pořídit si model, který je rovnou ze dvou barev ušitý. Typickým příkladem jsou černé šaty s bílým límečkem či bílé krajkové zdobení na černém úboru. Jen je nutné dávat pozor při praní a používat speciální papírky proti zabarvení, určitě nechcete mít šedočerný výsledek.

No, a pak jsou tady ještě populární černobílé vzory. Puntík a pruhy, oblíbený evergreen, který se překvapivě dá nosit i společně, nebo kohoutí stopa, nejčastěji tvídová, ikonický to vzor šedesátých let, který proslavil salon Dior a pravidelně každý podzim slaví návrat.