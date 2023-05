Přichází královna dramatu. Oblečte se pro pozornost a rozruch

Dramatický styl si většinou oblíbí ženy, které jsou samy o sobě výrazné. Mají ostře tesaný obličej, dlouhé nohy a obvykle spíš také kostnaté tělo, jinými slovy perfektní základnu pro to, aby vynesly avantgardní modely.

Asymetrické střihy, nevšední kombinace různých vzorů, nápadné barvy, dramatickou krásku nezastaví nic!

Do podobně vyladěného šatníku lze zakomponovat červenou, černou i bílou, divoké květy i dezén kostek (a klidně je nosit pohromadě) plus nespočet extravagantních kousků, na které by nikdo jiný neměl odvahu.

Můžete mít na hlavě šátek jako nějaká hrdinka ze starých filmů nebo třeba překvapit vysokou šněrovací obuví a minisukní, ring je v podstatě volný, záleží jen na vás, čím budete šokovat.