Nechte rozkvést svůj šatník. Kterým kouskům sluší květy nejvíce?

Jaro a květiny – to k sobě nerozlučně patří. Potvrzují to i letošní módní trendy, které květiny a květinové vzory postavily do svého čela. Květy nejrůznějších velikostí, tvarů, stylů, barev i kombinací teď vládnou ulicím, což těší nejen romantičky. A co vy, necháte rozkvést i svou skříň?