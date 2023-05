Je libo sako? Je základem šatníku a naděláte v něm plno parády

Obecně platí, že v saku se cítíme elegantní a sebevědomé. Aby tomu tak opravdu bylo, je třeba, aby perfektně padlo. Pokud se zrovna chystáte na lov tohoto nového kousku do šatníku, stylistka má pro vás pět jednoduchých tipů, jak poznáte, že vám správně sedí a je to to pravé ořechové.

Svou pozornost věnujte ramenním vycpávkám. Ty by měly sedět přesně na vašich ramenou a boční šev by měl přímo kopírovat ohyb, kde se překlopuje do paže. Pokud šev přesahuje přes rameno a rukáv se tak u něj krabatí, sáhli jste po větší velikosti, než doopravdy potřebujete. Pokud naopak šev sklouzává příliš ke krku, zkuste sako o číslo větší.

Zapněte to

Následující rada bude možná znít banálně, ale někteří lidé opravdu zapomínají vyzkoušet si sako také zapnuté. Vy tu chybu ale nedělejte, sako si zkuste zapnout a zkontrolujte, že se látka okolo knoflíků nestahuje příliš dozadu nebo že zapnuté příliš nepne.

Pokud tomu tak je, je malé a je lepší zkusit o číslo větší. Pokud se vám mezi zapnuté sako a tělo vejdou obě dlaně, je naopak až příliš velké. Bude na vás působit mohutně a rozšiřovat vás, což od perfektního saka určitě nechcete!

Dokonale padnoucí límec by měl přesně rámovat vaši spodní část krku. Pokud se límeček od krku příliš odchyluje, sako na vás bude zbytečně plandat a elegance je pryč. Pokud máte ale opačný problém a až moc vás škrtí, určitě si běžte pro větší velikost. Nezapomínejte, že sako by vám mělo být hlavně pohodlné.

Kde končí rukáv

U pánského saka by měl rukáv končit o něco výše než zápěstí, aby bylo možné vidět manžetu košile. To však neplatí u dámského saka. V tomto případě se délka rukávu může nechat totožná jako délka košile, tedy až k ohybu zápěstí. Pokud se ale chcete pochlubit novými hodinkami, klidně si nechte délku rukávu o něco zkrátit podle pánských pravidel.

Pokud se chystáte na nákup prvního saka, určitě začněte u černého. Je to nestárnoucí klasika, která se vám bude hodit k většině formálních outfitů, ale využijete ji i ve volnočasovém šatníku. Hledejte lehce projmuté jednořadé sako, které končí 2 až 3 prsty pod linií boků. Takové totiž hravě sladíte s kalhotami, sukněmi i šaty a věřte, že jej nedáte z ruky.

A jak sako správně nosit? Většina z nás má i při správné délce rukávu tendenci si je vyhrnovat. Tímhle malým trikem totiž opticky zeštíhlíte postavu a protáhnete ruce.

A jestli vás nebaví, že si rukávy žijí vlastním životem a pořád sklouzávají zpátky dolů, stačí vzít dvě obyčejné gumičky do vlasů (ideálně v barvě saka), navléknout je na začátek rukávu a vyhrnout do požadované výšky. Gumička vám rukáv bude držet na jednom místě a svůj outfit tak dovedete k dokonalosti.

Odborník radí Martina Pipková Loudová, módní návrhářka Já osobně saka nejraději navrhuji a tvořím z materiálů, které mají elastan, díky němuž je sako maximálně pohodlné. Když si žena sedne do auta a chce chytit a volant nebo se chce v chytit v tramvaji, je potřeba, aby se v saku mohla dobře hýbat.

V současné době jsou trendy oversize saka. U nás v butiku ve Westfield Chodov nyní najdete úplnou novinku, a to jsou oversize saka s krátkým rukávem, která vypadají velmi dobře a sluší opravdu všem.

Pro ženy ženštějších tvarů šiji nejraději vypasovaná saka s přezkou vpředu, která sluší ženám jak s velkými, tak s malými prsy.

A na co si dát pozor při výběru? Především na to, aby sako dobře sedělo a hlavně aby látka byla s elastanem.