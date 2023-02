Takže co si v mrazivých dnech vzít na sebe? Bavlna je fajn, ovšem jen jako střední nebo vnější vrstva oděvu. Mokrá je totiž dost studená, termoprádlo se z ní tedy rozhodně nedělá, na to je lepší vlna. Ta sice schne pomaleji než bavlna, ale i mokrá hřeje. Když v ní zmoknete nebo šatstvo propotíte, bude vám pořád příjemně teplo. Navíc vlna nezadržuje pachy, proto odpadnou starosti i s typickým zimním problémem, kdy se zcela nečekaně a zapotíme, třeba v přeplněném MHD.

No, právě pro tyhle případy jsou jako dělané kabáty z klasického hřejivého flauše. Když obsahují zhruba 15 procent umělých vláken a zbytek je z vlny či přírodních materiálů jako kašmír nebo angora, je to zcela v pořádku. Ušitý oděv se díky přidanému umělému vláknu méně mačká. Samozřejmě to nesmí být naopak, 15 procent vlny a zbytek syntetiky je na zahřátí opravdu málo.

V každém případě, když už jsme u těch nepřírodních materiálů, také nemusí být úhlavním zimním nepřítelem. Funkční oděvy jsou z umělých vláken vyrobené a člověk rozhodně chladem nestrádá.

Je ale nezbytné ohlídat si kvalitu, třeba polyester hodně elektrizuje, ten laciný může způsobit, že z něj ušitý kabát vypadá už v obchodě obnošeně, k tomu se na něj magicky lepí veškerý prach světa.

Na umělých látkách se také více dělají žmolky (noste na takovém svrchníku týden kabelku a nebudete se stačit divit intenzivnímu žmolkovému náletu).

Tip Když mrzne a k tomu sněží, potřebujete určitě nepromokavou výbavu. Hledejte materiál známý pod označením Gore-Tex. Je extrémně odolný proti mrazu, má dlouhou životnost, je nepromokavý a velmi odolný vůči tlaku a ohybu.

Leč ne každý má rád kabáty, někdo preferuje bundu, že by péřovou? Jednu dobu to byl velký hit, ale ačkoliv je peří stále v kurzu, má to i svá úskalí. Sice se v péřovce nepřehřejete a opravdu dobře vás izoluje od zimy, ovšem pokud promoknete, jen tak vám neuschne. S peřím je to na delší lokte, což může být problematické i při praní a sušení. Proto je ideální peří husí, u kterého nehrozí, že bude po vyprání zapáchat.

Ale jedeme dál. Co říkáte na zimu a džíny? Asi nic moc, že? Lepší a méně ledový je určitě manšestr. Hodit se může též vysoce odolný flanel. Hřeje, a přesto je prodyšný, na košile přímo dokonalý.