Opalujte se bezpečně. Přípravky vybírejte podle typu pokožky

Některé typy pleti jsou ale ještě náchylnější než jiné. U zarudlé, problematické, reaktivní nebo alergické pokožky může být slunce ještě větším přitěžujícím faktorem než u jiných typů.

Je proto potřeba takovou pokožku chránit speciálními krémy, které jsou vyvinuty přesně pro potřeby citlivé pleti a mají nemastné složení.

Nutností je také vysoký ochranný faktor, ideálně SPF 50+, s kompletní ochranou proti všem složkám slunečního záření.

Samostatnou kategorií jsou děti. Ty by se měly slunečním paprskům vystavovat co nejméně, do 18 měsíců ideálně vůbec. Vždy je ale potřeba volit opalovací prostředky určené právě na citlivou dětskou pleť s co nejvyšším možným faktorem. Vyzkoušejte některý z našich tipů a užijte si léto bez negativních dopadů na svou pokožku.