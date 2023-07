Dokonalé obočí máte na dosah ruky. Jak používat tužku a jak gel

Tak jako všechno, i úprava obočí podléhá módě. Zatímco dříve si ženy obočí vytrhávaly do tenoučké linky, poslední léta se vracíme k přirozenosti. Ale ať nám trendy velí cokoli, vždy je důležité respektovat obličej a osobnost nositelky.

Dobře formované obočí dokáže mnoho. Umí naši tvář opticky zúžit či naopak rozšířit, omladit a také zkorigovat některé vady na kráse. Například vhodně tvarovaná stříška, tedy nejvyšší bod obočí, odpoutá pozornost od padajících víček.

Máte pocit, že právě vaše obočí má k dokonalosti daleko? Často stačí jen drobná korekce, na kterou stačíte samy.

Domácí salon krásy

Připravte si kvalitní ostrou pinzetu, hřebínek nebo kartáček, nemastný přípravek na odlíčení, dobré světlo (nejlépe denní) a zrcátko. Na pomoc si vezměte tužku nebo štěteček. Na závěr procedury se bude hodit chladící gel nebo kostka ledu.

A jdeme na to. Obočí zbavte zbytků líčidel. Tužku nebo štěteček přiložte ke chřípí nosu a odtud veďte směrem vzhůru. Vrchol stříšky by měl tvořit kolmici s vnějším koutkem oka. Konec obočí by měl sahat tam, kam vede linie vedená od chřípí nosu přes vnější koutek oka.

Nyní si tužkou nakreslete tvar a můžete se pustit do samotné úpravy. Postupujte opatrně, chloupek po chloupku. Obočí upravujte zásadně zdola, nahoře můžete zcela výjimečně vytrhnout chloupky, které rostou mimo linii. A co je nejdůležitější: Nikdy, ale opravdu nikdy si obočí neholte!

Barvit, ale čím?

Finální úprava obočí zahrnuje nespočet možností. Od obyčejné ořezávací tužky, tužky s vysouvací tuhou a praktickým kartáčkem na druhém konci, přes řasenky (obočenky) až po speciální gely a stíny. K dostání jsou i celé sady či paletky určené na domácí barvení.

Nejjednodušší je práce s tužkou. Zvládne ji i úplný začátečník. Barvu vybírejte o jeden, maximálně dva odstíny tmavší, než jsou vaše vlasy. Nejprve obočí kartáčkem vyčešte směrem nahoru. Tužkou naznačte tvar a pak jej krátkými tahy vyplňte.

Poté můžete obočí znovu lehce přečesat, barva se lehce rozetře a bude působit přirozeně. Obočí můžete doupravit i stíny. Výsledek je velmi jemný, přirozený, případné přetahy se snadno napraví. Drobnou nevýhodou je, že nevydrží dlouho jako tužka.

Práce s obočenkou nebo gelovou barvou je „vyšší dívčí“ a vyžaduje trochu cviku. Na druhou stranu, když to zvládnete, máte na celý den vystaráno.

Domácí barvení

I v domácích podmínkách si můžete zajistit pěkné a upravené obočí až na několik týdnů. Není to žádná věda, ale několik rad před tím, než se pustíte do práce, vám asi přijde vhod. Co se týká odstínu, platí to samé jako u tužek, vybírejte o jeden či dva tmavší, než jsou vaše vlasy. Především první aplikace vyžaduje opatrnost.

Barvu nejprve vyzkoušejte na kůži. Jednak kvůli alergické reakci a také abyste viděla, jaký bude výsledný efekt.

Obočí nejprve očistěte nemastným odličovačem. Pak jej pečlivě pročešte. Na kůži v okolí obočí naneste ochranný krém (vazelínu) nebo ji zakryjte papírovými pásky, aby nedošlo k nežádoucímu zabarvení. Naneste barvu, nechte působit tak, jak je uvedeno v návodu, a nakonec zbytek barvy setřete vatovými tampony.