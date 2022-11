Kolegyně Jana doporučuje v rubrice Moje téma relax ve vaně jako jeden z nejlepších léků proti podzimnímu splínu. Vana plná horké vody začíná být sice v době energetické krize luxusem, ovšem jedním z mála, který vás určitě ještě nezruinuje a který si rozhodně zasloužíte. Udělejte si tedy alespoň jednou týdně čas na relaxační koupel.

Co umí teplá voda? Krásně se vám uvolní svaly, povolí napětí a starosti se alespoň částečně rozplynou. Do lázně přidejte koupelovou sůl nebo olej a vaše pleť bude doslova vrnět blahem. Kůži jemně masírujte lufou, abyste ji zbavili odumřelých buněk, ale nikdy ji nedrhněte.

Magie vůní

S využitím vůní proměníte domácí lázeň v antistresovou terapii. Vůně dokáže umocnit pocit klidu a příjemného uvolnění. Správné aroma můžete do své koupelny dostat s pomocí vonné svíčky, případně i esenciálních olejů, které nakapete buď do difuzéru, nebo přímo do vody ve vaně.

Esenciální oleje z levandule, bergamotu či citronové trávy odplaví stres, s rychlým usnutím pomůže heřmánek a náladu zlepší citron. Využijte zvláštní moc vůní vyvolávat vzpomínky, když si totiž stejný éterický olejíček, jaký používáte do vany, nanesete také na spánky nebo zápěstí, můžete si kdykoliv v následujících hodinách navodit příjemný pocit zklidnění. Zkuste to, uvidíte, že to funguje.

Malá předehra

Do horké koupele byste nikdy neměli chodit s plným žaludkem, dejte přednost lehčímu pokrmu zhruba hodinu před koupelí. Jestli ji chcete pojmout jako kompletní očistu, připravte si bylinkový čaj třeba z heřmánku pro lepší usínání či z máty nebo zázvoru. Ve vaně si ale klidně užijte i sklenku vína nebo prosecca, jen myslete na to, že v horké vodě stoupá alkohol do hlavy rychleji.

Před lázní se nezapomeňte pečlivě odlíčit, tělo můžete také připravit kartáčem pro suchou masáž, odstraníte tak odumřelé buňky, zlepšíte krevní oběh, ale hlavně podpoříte produkci pro mladistvou pokožku tak důležitého kolagenu.

Nic se nemá přehánět

Naložit se po náročném dni do horké vany plné pěny je opravdu velké lákadlo, ale nedělejte to každý den. Odborníci doporučují koupel jednou, maximálně dvakrát týdně.

Teplota lázně by se měla pohybovat v rozmezí od 36 do 38 °C, kdy nevnímáte chlad ani horko. Každý teplotní šok totiž znamená velkou zátěž pro srdce. A nezůstávejte ve vaně příliš dlouho, při dlouhém kontaktu s vodou se narušuje přirozená lipidová vrstva pokožky.

Koupelí to ale nekončí. Zabalte se do měkkého županu a nechte tělo volně uschnout. Pak přichází na řadu hydratační péče. Namažte se tělovým mlékem, máslem či olejem. Pokud použijete péči se stejnou vůní, jakou má vaše koupelová přísada, bude relaxační účinek doznívat ještě déle. Fandíte-li spíše tělovým olejům, naneste je dřív, než bude kůže suchá, vlhkost se v ní lépe uzamkne.