Sex, otužování i výlet s přáteli. Zvládněte nástrahy podzimu s přehledem

Každý podzim je to stejné. Nejprve se kocháme krásně barevnou přírodou, vzápětí nás ovšem přemůže první nachlazení, vítr nám rozcuchá pečlivě vytvořený účes a dostaví se melancholická nálada.

Rok co rok je to jako přes kopírák. Naštěstí už jsme poučené z předešlých let a mnohým nepříjemnostem se tak můžeme předem vyhnout, nebo s nimi aspoň účinně bojovat.

Naprostou nezbytností pro nadcházející dny je proto dostatek vitaminů v podobě pestré sezonní stravy, předplacení streamovacích služeb na dlouhé večery a samozřejmě také – a na to jsme se my ženy obzvláště těšily – obnova šatníku. Podzimním kabátům, kotníkovým botám a teplému flanelovému pyžamu zdar!