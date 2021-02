Simona Ahrnstedtová: Všechno, co chci

Lexia Vikanderová je copywriterka v reklamní agentuře a svou práci miluje. Přesto má pocit, že do kolektivu tak úplně nezapadá. Ve světě reklamy jsou všechny ženy hubené jako tyčka a posedlé kaloriemi. Všechny až na ni. V práci navíc panuje zmatek. Agenturu koupil nový majitel a říká se, že hodně lidí dostane výpověď. V neděli navečer Lexia čeká v baru na sraz s kamarádkami, ale nejspíš došlo ke změně plánu, aniž by jí někdo dal vědět, a tak vypije trochu moc růžových drinků. Nikdo s ní neflirtuje a ona se cítí jako ztroskotanec. Vtom vedle ní sedí ON, nejhezčí muž, jakého si dokáže Lexia představit. Adam Nylund je drsný chlap. Nejtvrdší kluk z předměstí, který se stal ředitelem a je známý svými ostrými praktikami. Za normálních okolností ho zajímá jen práce, ale ta holka na vedlejší barové stoličce ho přitahuje. Do chvíle, než ho v opilosti políbí a pak se mu vyzvrací na boty. V pondělí ráno se sejdou znovu. Lexia a její nový šéf. Adam. Zkušená autorka Simona Ahrnstedtová přichází s novou trilogií Protiklady se přitahují a čtenáři se mohou těšit na vše, na co jsou u oblíbené autorky zvyklí. Láska, napětí, autentické prostředí, romantika a sex jdou ruku v ruce v jejích mistrně vyprávěných příbězích, které zavedou čtenáře do světa, kde láska vždy vítězí.

Alex Brownová: Pohlednice z Itálie

Grace Quinnová má zlomené srdce, spoustu starostí s matkou a budoucnost vidí černě. Pracuje ve společnosti pronajímající lidem skladové prostory a jediný zdroj dobrodružství pro ni představuje vyklízení těch starých, za které nájemníci přestali platit a v nichž se skrývá spousta pokladů. Jedním z takových je i sklad jisté Connie Levinové – jenže v něm Grace oproti ostatním objeví poklad skutečný: sbírku umění nevýslovné ceny, a také stoh dopisů a deníkových zápisků, které by snad mohly odhalit tajemství jeho původu. Skrze ně se Grace dozvídá o Conniině životě a obdivuhodném rozhodnutí vypravit se koncem druhé světové války za svojí láskou do Itálie. Na cestě ji čekala spousta překážek, ale bezelstná a cílevědomá Angličanka se s nimi vždy pokoušela vypořádat, jak nejlépe dovedla. Ohromená Grace si z Connie vezme inspiraci a konečně se rozhodne se sebou něco udělat – a zároveň dostat Conniin majetek k její rodině, pokud nějakou má. Vydává se na cestu. Také do Itálie. Do růžové vily zhlížející z vysokých útesů na malebnou riviéru. Dovede změnit svůj život? Podaří se jí rozplést pravdu o všech zradách a rodinných tajemstvích, které se snažila Connie tak těžce překonat? A čeká na ni na konci cesty láska jejího života?

Christine d’Abo: 30 dní touhy

Kniha Třicet dní touhy je erotický román o mladé vdově Alysse, které manžel těsně před smrtí věnoval třicet karet s různými erotickými úkoly. Rob si přeje, aby jeho milovaná po jeho smrti tyto úkoly postupně plnila. Doufá, že si i bez něj bude pořádně užívat života a snad i najde novou lásku. Lyssa nejdříve karty založí hluboko do šatníku a je přesvědčena, že je nikdy nebude hledat. Rob jí stále chybí a na lechtivé hrátky nemá ani pomyšlení. Jednoho dne, když se vrací domů z práce, však u dveří vedlejšího bytu vidí atraktivní mužský zadek. Právě se sem stěhuje její nový soused Harrison. A Lyssa si uvědomí, že je čas splnit Robových třicet úkolů. Nejdříve nesměle nakoupí nezbytné pomůcky v sexshopu a postupně se pouští do výzev. První úkoly zvládne sama, ale brzy se bez milence neobejde. Harrison je po ruce. Je pohledný, hezky voní a ve městě není na dlouho– skvělý materiál! Navíc je svolný a má zadek k nakousnutí. Lyssa a Harrison spolu překonávají jednu výzvu po druhé. Jde jim to spolu opravdu dobře a zpočátku oběma vyhovuje, že jde jen o nezávazný sex. Jenže když se jejich dobrodružství začne blížit ke konci, Alyssa si uvědomuje, že si od jejich vztahu přeci jen přeje víc…