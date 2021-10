Egocentrici

Můžeme jim říkat i do sebe zahleděnci anebo třeba „jájáčci“, často totiž používají slovo já. Pokud nahodíte nějaké téma, vzápětí převedou řeč k sobě. Egocentrik nebo egocentrička jsou sami sobě středem světa a o ostatní se starají jen tehdy, když to neohrožuje jejich zájem nebo mají nějaký plán.

Jak na ně? Pokud vám nevadí, že mluví hlavně o sobě, nechte je být. Jestli vám to ale vadí, zarazte je. Skákejte jim neúnavně do řeči s tím, co vy chcete a co si myslíte. Projevujte se podobně jako oni. Brzy vás začnou mít neradi, protože omezujete jejich ego, ale možná se jich takhle nejspíš zbavíte.