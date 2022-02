V zimě bývají teploty dlouhodobě pod bodem mrazu, na což mazové žlázy v pokožce reagují útlumem. Naše pleť tak ztrácí svou přirozenou ochrannou bariéru a vše ještě zhoršuje skutečnost, že je nám pořád zima.

A co je na zahřátí lepší než skočit do horké vany? Nic, jen to bohužel už tak vysušenou kůži dorazí. Tedy, pokud jí v rámci koupele i po ní nedopřejete zvláčňující přípravky, to je potom samozřejmě něco jiného!

Jenomže zase vylezete ven, do vytápěné místnosti. Pleť opět neplesá, a vlastně už ani nemůže, když na ni totiž navléknete pár vrstev oděvu, abyste zase mohla do krajiny ledu a sněhu, přestává dýchat.

Zkrátka a dobře, lidskou pokožku zimní období moc nebaví, zvlášť je-li i za normálních okolností suchá. Víte, jak lze takto vyčerpanou pleť znovu rozveselit a rozzářit?

5 tipů pro péči o pokožku v zimě

1. Na kvalitní péči o pokožku určitě nestačí používat sprchový gel s kapkou hydratačního krému. Po mytí potřebuje zvláčnit, musí dostat výživu a vše, co s ohledem na konkrétní stav potřebuje, například speciální přípravky na strie či celulitidu. V zimě je ideální vyměnit mycí gely za koupelové oleje. Po osušení je ale i tak třeba aplikovat tělové mléko.

2. Jakmile si napouštíte vanu, přidejte do ní koupelový olej, byť už ji máte plnou pěny. Je třeba zvláčňovat a také dát pozor na to, abyste ve vaně ně nebyla zbytečně dlouho.

3. Kůže může být suchá a zarudlá i proto, že ji dráždí zbytky pracích prášků, které ulpívají v oděvech. Vyzkoušejte ekologičtější varianty a rozhodně zredukujte množství používaného prášku.

4. Hodně pijte vodu a čaj a málo kořeňte jídla. Kdykoli si vzpomenete, namažte si ruce (až k loktům) a aplikujte balzám na rty. Na horní a dolní končetiny si dopřávejte zábaly a masky.

5. Nepodceňujte ani ochranné pomůcky. Rukavice, teplé ponožky, punčocháče, to vše se opravdu vyplatí nosit.

Extra tip: Dobrým pomocníkem v boji o krásnou a hydratovanou kůži jsou zvlhčovače vzduchu. Plat totiž, že čím sušší vzduch kolem sebe máte, tím víc vysušená bude vaše pleť. Hodí se přinejmenším do ložnice.