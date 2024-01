Třpyt a blesk. Neodkládejte flitry do skříně, ještě neřekly poslední slovo

Třpytivé, metalické a flitrové oděvy a doplňky nejsou jen záležitostí pro společenské události. Už nějakou dobu panuje trend začlenit je i do běžného nošení. Pokud se do toho chcete pustit, neváhejte – začněte třeba s kabelkou, botami či jednoduchým topem.

S flitry i dalšími blýskavicemi doporučujeme zacházet v outfitu přece jen opatrněji, zejména při jejich kombinování – všeho moc škodí.

Pokud chcete vyzkoušet flitry pro běžné nošení, začněte třeba kombinací flitrového topu, džín a jednoduchého saka.

Dobře vypadá, když k jednomu blyštivému oděvu přidáte další oblečení už jen jednoduché, až minimalistické.

V každém případě počítejte s tím, že třpyt velmi poutá pozornost, a to především k těm partiím, na které ho obléknete. Přesto by byla velká škoda se tohoto mladistvého stylu úplně vzdát. Pokud to pak chcete rozjet naplno, vyneste je na některý z nadcházejících plesů.