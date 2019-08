Vítr se opře do vlasů a ty, pokud je předtím neztvrdila řádná dávka laku, se rozlétnou okolo celé hlavy. U malých slečen se tento problém řeší velmi jednoduše - plastovou barevnou sponkou všude tam, kde vlásky utíkají nebo třeba vypadávají z culíku. Ale co my, dospělí? Když netoužíme po barevných dětských sponkách, které (přiznejme si pravdu) čas od času nepříjemně zatahají?

Nový trend mezi vlasovými doplňky nám jde naproti. Kromě toho, že dozdobí náš účes, má také praktickou funkci - vlasy udrží tam, kam si je připnete. Obchody se v sektoru doplňků předhánějí se sadami několika sponek a překvapivě se ani v řetězcích s rychlou módou nejedná o úplně levnou záležitost. Sada zhruba pěti sponek vyjde i na několik set. Vlastně v průměru co sponka, to stovka.

Mezi nejžhavější sponky do vlasů patří ty posázené drobnými perličkami. Vybírat můžete z menších, které jemně dozdobí i z větších, které budou hned na dálku zářit. Značky ale přicházejí i se sponkami potaženými semišem nebo vzorem zvířecí srsti.



Nejčastější barvou sponek je zlatá, výjimečně objevíte na stojanech při troše snahy i sponky a pinetky stříbrné vylepšené například o kovové nápisy.



Jak se sponkami efektně dozdobit účes?

U luxusních moderních sponek stačí, když je zapnete po straně hlavy, ale pokud byste rádi vykouzlili o něco zajímavější výsledek, máme pár tipů.

Vyzkoušejte navlnit dva prameny vlasů podél obličeje a následně je sepnout na temeni hlavy dvěma různými zdobenýma pinetkami tak, aby se uprostřed křížily. Korálkovou nebo perličkovou sponkou můžete přichytit k hlavě drdol a použít se dají i na ozvláštnění culíku.

PS: Nebojte se jich použít hned několik najednou. Navrácený vlasový trend velí - čím více, tím lépe!