Bude to velké a bude toho hodně. Hned v lednu se dozvíme, co si módní návrháři připravili na přehlídky v Paříži, New Yorku, Londýně a Miláně, kde nám představují nejžhavější trendy pro jaro a léto.



Krátké šortky jsou nezbytnou výbavou pro letošní léto.

Velký návrat budou slavit třeba šortky, ovšem ne ledajaké, ale super krátké, připomínající spíš spodní kalhotky s nohavičkou.

Pokud tedy nemáte perfektní nohy a chcete držet krok s módou, začněte běhat už teď, ať v nich můžete na jaře vyrazit. Nosit se totiž budou nejen na pláž, ale i do práce, třeba v kombinaci s bílou košilí nebo sakem, jak jsme mohli vidět na přehlídkách Hermes či Ferragamo.



Jestli si na „kraťásky“ netroufnete, ať už kvůli nedostatku pohybu, nebo staromódnímu zaměstnavateli, doporučuji je v umírněnější variantě s černými punčocháči – modelky u Chanel v nich vypadaly úchvatně a elegantně!



Dobrou zprávou je, že z módy nevyjdou ani neonově zářivé barvy. Pokud jste se s nimi v zimě nestačila sžít, na jaře máte ideál ní příležitost. Spoustu takových kousků již v únoru seženete v nové kolekci H&M Studio, která září růžovými, kobaltově modrými i neonově zelenými tóny.

Na své si ale přijdou i milovnice klasiky a elegance. Nedílnou součástí šatníku se totiž stanou vesty v klasickém pánském stylu, a to ve spojení s kalhotami i sukněmi.



Rozhodně si letos pořiďte alespoň jeden puntíkovaný model.

Asi se shodneme, že málokterý vzor je tak slušivý, elegantní a zároveň ženský jako puntíky – ano, stále vidím Julii Roberts v Pretty Woman na koňském pólu v těch úchvatných šatech!

Rozhodně si proto pořiďte alespoň jednu puntíkatou věc (ať už rozevláté šaty, maxisukni, či halenku s volány), omladí vás a dodá vám hravou rozpustilost. A o to přece nejen v módě každý rok jde.