Když si v zimě vezmete tričko s palmovými listy, bude to v našich zeměpisných šířkách vypadat přinejmenším trochu divně, pokud si ale něco podobného obléknete teď, nikomu to zvláštní nepřipadne.

Všechny ty maxi listy, cizokrajné květy a exotické potisky tak nějak patří k létu. Hodí se na běžné nošení jako taková připomínka toho, že prázdniny jsou fajn.

Důležité je ale umět tyhle prvky správně kombinovat, abyste nakonec nevypadali jako na útěku z cirkusu.

Vždy platí, že stačí jeden výrazný kousek a dost. Jestliže tedy budete mít výjev z palmového háje v zářivém provedení na tričku, už ho neprosazujte na sukni, i kdyby měl mít decentnější odstín.

Neznamená to však, že byste museli skládat outfit jen tradičně v barevně jednotné linii deštného pralesa. Právě naopak, kontrasty jsou vítány, k hodně vzorovanému modelu laděnému do zelena přidejte klidně růžovou nebo zářivě oranžovou, nebojte se ani dalších extrémů. Třeba palmové maxi šaty nebo overal mohou být zajímavým přínosem do šatníku.

Dbejte ovšem na to, co v módě obecně platí - velké vzory sluší víc vysokým a štíhlým ženám, ty drobné zase menším a silnějším.