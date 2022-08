Možná hned protáčíte oči a říkáte si, proč by bylo potřeba se do lesa nějak speciálně strojit. Jistě, klidně běžte ve starých teplákách a kostkované flanelce, ale co si počnete, kdyby se náhodou něco zvrtlo a vy jste musela v lese neplánovaně zůstat o chlup déle? Nebo co budete dělat, když začne z ničeho nic pršet?

Hm, moudrá houbařka tuší, že vhodný oděv se vyplatí, ideálně v nerušivých zemitých barvách, aby neděsil obyvatele lesa. Je to jasné, ale výrobci sportovních oděvů jdou ještě dál a vyrábí už šusťákové bundy, které nešustí. Jistě, není to úplně šusťák, ale speciální látka, která propouští pot, takže neskončíte zpocená jako myš, a zároveň vás ochrání, kdyby začalo pršet. A do toho při pohybu nevydává zvuky, tudíž při hledání hub a pobíhání po lesíku opravdu nezpůsobujete zvířatům infarktové stavy. Je to praktické pro obě strany.

I když houbaři obvykle chodí s košíkem, doporučujeme se zamyslet nad tím, zda primárně nechcete zavazadlo na záda. Je to pohodlnější, opět se pro milovnice přírody dělají ruksaky z materiálů, které neohrozí ani uragán.

Kromě toho potřebujete dlouhé kalhoty. Ne, přestože je horko, krátké určitě ne, v lese číhá spousta nástrah, a vy potřebujete být v bezpečí. Kalhoty z pevného materiálu by měly mít spoustu kapes, už jen na nožík a podobné houbařské nezbytnosti.

A nakonec boty. Nepromokavá a hlavně kvalitní obuv je nutností, vše ostatní zahoďte a do lesa vůbec nenoste. Sice hodně houbařek chodí v holínkách, ale tento typ obutí není moc pohodlný, často nebezpečně klouže a rozhodně není vhodný na delší tratě!