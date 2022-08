Nejdřív si projdeme trochu terminologie. Pod slovem top, které pochází z angličtiny, se skrývá obvykle nepatrný kus oděvu, který zakrývá horní část těla.

U mužů je to tílko nebo nátělník, v dámském šatníku se však hovoří o topu či zdrobněle topíku. Obvykle bývá opravdu z minima látky, může být hodně krátký, že sotva zakrývá prsa, pak je to crop top. Nebo je to takzvaný tank top na ramínkách, ten připomíná vestičku, či tubový top rukávků i ramínek zbavený.

Dále jsou k mání rolákové topy, stálice na módním nebi, ale také halter topy, které nedrží na ramenou, ale zavazují se za krkem. Jsou velmi oblíbenou letní součástí šatníku už jen proto, že jsou lehké jako vánek. Pokud máte útlá ramena, pak není co řešit, měli byste je k šortkám či sukni už dávno nosit.

Extra tip V módních řetězcích najdete i halenkové topy. Berou si to nejlepší z obojího – volnost z halenky, odhalená ramena z topu.

U objemnějších hrudníků je to těžší, ale také se dají najít pěkné modely, přes paže lze ostatně přehodit kimono či pléd. Letos slaví návrat 70. léta, takže největším hitem jsou háčkované kousky.

Možná máte nějaký vzadu ve skříni, v 90. letech se v takových ráda nechávala zvěčňovat zpěvačka Vanessa Paradis.

K tomu se stále hřejí na slunci zkrácené topy. Řeknete si, že jsou jen pro mladice s plochým břichem, ale není to tak úplně pravda. Když si k nim vezmete šortky s vysokým pasem, který zpevní břicho, můžete v crop topu vyrazit. Decentní jsou širší varianty – anebo se přes ně přehodí sako, což je velmi in.