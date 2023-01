Když nastanou zimy, není radno oblečení podceňovat, ať už se chystáte jen na chvíli ven, na cestu do práce, nebo na celodenní výšlap. Základní pravidlo oblékání do chladna zná už snad každý, je to vrstvení. Jen je třeba na to pamatovat, když vyrážíte ven.

Potřeba jsou alespoň tři vrstvy oblečení. Nemyslete si, že to platí jen pro horské túry či zimní sporty, ale i pro běžný pohyb venku, když přituhne.

První vrstvou může být třeba tenké bodýčko, tílko či funkční triko, které se snadno schová pod halenku, mikinu, svetr apod. Když sáhnete po vhodném modelu, v hodně vytopených místnostech ho klidně předveďte.

Druhá vrstva (raději delší než kratší) je jasná: funkční svetry, roláky, kardigany, zimní šaty (letos jsou trendy pletené), saka, vesty aj.

A jako třetí vrstva pak kabáty či bundy – nejlépe nepromokavé, větruodolné, s kapucí. Rozhodně se neobejdete bez pokrývky hlavy (může být stylovou tečkou vašeho outfitu), rukavic a také šály, šátky či ponča.