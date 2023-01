Multifunkční doplňky? Kdo se vyzná, ten ví, že nejlepší jsou právě ty. Takže, co třeba kukla? Už to dávno není jenom praktická věcička pro lyžaře nebo pro členy speciálních jednotek. Ne, je to přímo módní hit, který chytře chrání uši, krk i čelo.

Kukly se nosily již v 70. letech minulého století, připomínaly totiž do té doby hodně populární šátky uvázané „na babku“. Od toho mají ty moderní kousky dost daleko, vypadají spíš jako kapuce, ale co se funkčnosti týče, nemají konkurenci. Ovšem pokud máte výhrady, jistě, kuklu nebrat a můžete zůstat u klasické čepice s bambulí nebo u skřítkovské hučky.

Dále frčí i čelenky, hlavně ty zdobené. Více než na design se ale letos hraje na materiál. Zima je zlá, topení něco stojí, někdy si i rádi vlněnou pokrývku hlavy necháte doma a s čelenkou nebudete litovat.

Když už máte hlavu v teple, zaměřte se na ruce. Zvítězí kožené rukavičky tolik připomínající automobilovou éru 30. let, nebo vás spíš baví volně pletené palčáky oblíbené o dekádu dříve? Tyhle retro kousky jsou opět na scéně. Ovšem konkurovat moderním rukavicím s prsty upravenými pro dotykový telefon je samozřejmě těžké.

V rukavičkách nebudete muset strkat ruce do kapes, protože ty nejvíc trendy zahřejí už od pohledu. V popředí jsou prošívané a chlupaté modely.