Hubené oblékání Jste-li spíš širší než delší , je nutné postavu protáhnout. Dlouhá košile opticky prodlouží, s páskem pak zvýrazní siluetu. Dá se s ní pracovat, pokud chcete ještě víc odvést pozornost od kritických partií dole, rozepněte knoflíček a předveďte dekolt. Naopak košile zapnutá až ke krku pomůže menším ňadrům získat trošku objemu, knoflíčky je v tom případě dobré rozepnout od pasu dolů.

Centimetry navíc dodají i lodičky či jiné boty na podpatku, jen by měly být ve stejném odstínu jako kalhoty – to zajistí přímo super prodlužující efekt. A samozřejmě též kalhoty s vyšším pasem, do kterých zasuneme tričko. Nechat vršek volně splývat znamená, že budete vypadat silnější.

Máte až moc výrazná ramena a silné paže

Máte až moc výrazná ramena a silné paže ? Odpovědí na to jsou jednobarevné halenky a svetříky a tříčtvrteční rukávy.

Jsou vaší slabinou příliš velká prsa

Trápí vás dvojitá brada

Máte pocit, že přibíráte nejvíc v obličeji

Větší bříško pomohou schovat splývavé materiály a empírový střih. Nenoste nic, co upozorňuje na nepatrný rozdíl mezi pasem a boky, tj. žádné tubovité šaty ani legíny.

Mohutné boky je třeba upozadit.

pomohou schovat splývavé materiály a empírový střih. Nenoste nic, co upozorňuje na nepatrný rozdíl mezi pasem a boky, tj. žádné tubovité šaty ani legíny. Mohutné boky je třeba upozadit. Zářivé a výrazné topy a trička odvedou pozornost, s tím ostatním pomohou rozepnutá saka a svetříky, které ale nesmí končit přesně na bocích – to by je zvětšilo. Taktéž pas kalhot by neměl být v tom nejširším bodu postavy, bokové džíny přenechte jiným.