Máme za sebou období, kdy jsme make-upu většinou mnoho nedaly. Když zapomeneme na dobu rouškovou, kdy se precizně líčily jen opravdové „srdcařky“, stačí připomenout léto. Měly jsme na programu spoustu jiných aktivit, které si s malováním zrovna moc nerozumějí. A k tomu ještě ukrutné vedro, které nemilosrdně měnilo nejen tvary linek vymalovaných na obličeji, ale rozpouštělo snad i naše rysy.

Teď je čas, kdy se do toho můžeme zase pustit naplno. A co přinášejí podzimní trendy v dekorativní kosmetice? Ukazuje se, že nenápadné jemné zcela „nahé“ líčení už se poněkud omrzelo, a tak se to rozjíždí v barevnosti a hravosti.

Nestačí jen tak šmrncnout rtěnkou, tužkou, očními stíny či řasenkou. Hezky si s líčením vyhrajte, bavte se, zkoušejte a mějte z toho radost a dobrý pocit. Prostě, buďte sama sebou.

Chyťte správný tón

Některé věci se ani v líčení nemění: stále je základem všeho zdravá, pěkně vypadající pleť. Tomu věnujte největší pozornost a péči. K tomu, aby pokožka vypadala bezchybně a sjednoceně, vám pomůže třeba krém tónovací nebo BB, CC a podobně.

Stačí si vybrat správný přípravek a pak vypadá dobře třeba i citlivá a problémová pleť. Tónovací krém volte podle vlastního odstínu pleti, aby byl konečný výsledek co nejpřirozenější.

Vaše líčení bude rychlejší, snazší a preciznější, když budete používat (a dobře udržovat) vhodné kosmetické pomocníky.

Oči plné duhy

Pokud někde v líčení teď hrají barvy opravdu prim, tak je to na očích. Pokračuje trend grafických očních linek (zejména při večerním nebo-li slavnostním líčení). Linky ale vůbec nemusejí být jen černé, šedé či hnědé.

A co teprve oční stíny! Zapomeňte na tlumený, umírněný podzim. Vládnou barvy jako modrá (v nejrůznějších odstínech), zelená, azurová, ale také oranžová, meruňková, fialová, jasně růžová či červená. Vyzkoušejte, které vám budou slušet nejvíc! Dobrá řasenka by rozhodně neměla chybět.

Na nehty patří také barvičky – hlavně na nehty zdravé a dobře upravené.

Tváře (jako) malované

Podzimním (i zimním) trendem jsou rozhodně tvářenky. Nefrčí žádné „bledule“, ale ženy s tvářičkami jako broskev či jablíčko. Klidně sáhněte po jasnějších a teplejších barvách, třeba už zmíněné broskvové, růžové či cihlové. S nimi dodáte tváři rozjasněný vzhled.

Vyzkoušet můžete způsob líčení, kdy použijete tvářenku nebo bronzer před aplikací make-upu, čímž dosáhnete přirozeného, ale pěkně barevného efektu.

Na obočí uberte

Stále je v módě pěkné, dobře upravené obočí, ale už nemusí působit tak hustě až robustně jako dřív. Na řadu přichází přirozenější a jemnější úprava, se kterou vám pomohou „brows“ produkty. Stačí jen „opravit“, chybí-li někde potřebný objem, barva či tvar, a to jemným dokreslením a zafixováním.

Ke slovu však opět přicházejí výraznější a jasnější rtěnky a samozřejmě klasika: červené. Zvolíte-li výrazné líčení rtů, oči už pak mohou být v jemnějším stylu. Rty by se také měly blýskat, takže zase sáhněte po lescích.

Aby přípravky na rtech dobře držely a vypadaly pěkně, je třeba na to rty připravit – třeba peelingem, sérem nebo balzámem. Budou pak dobře hydratované, jemné a hladké.