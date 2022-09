Jak si udržet letní jiskru? Sedm tipů do podzimních plískanic

Řadím se k „solárním lidem“. Miluji léto a vůbec první část roku, kdy je světla, slunce, tepla víc a víc. A než přijde na kopce bílá peřina, kterou si užívám, beru na milost alespoň babí léto, kdy už jsou rána a večery chladné, ovšem přes den se člověk může vystavit slunci a pestré paletě všech podzimních odstínů.

Jenže letos se babí léto někde zapomnělo. Jak si pak má člověk udržet těžce nasbíranou šťávu, když máme po srpnu rovnou listopad? S rychlým nástupem pošmourných dní ztrácí energii i milovníci podzimní romantiky. Slunce se nám nenabízí, místo toho poletujeme mezi prací a domovem s deštníkem nad hlavou, ze skříní taháme teplé parky a kabáty a padají na nás chmury.

Světla i tepla přirozeně ubývá a lidi, dopované přes léto energickou náladou, najednou dohání zimnice, úzkosti a deprese. Do toho stažené kohoutky u radiátorů a první bacily ze školních lavic… Braňte se včas!

Pohyb dokáže zázraky

Než na vás skočí rýmička a vy získáte možnost vymluvit se, popadněte sportovní oblečení, nebo alespoň tenisky, a vyrazte ven. Dokud neprší…

Ano, dny jsou krátké a člověk toho po práci moc nestihne, ale zkuste si z těchto dní vytáhnout pozitiva a využijte je ve svůj prospěch: třeba že není takové vedro a dá se krásně sportovat. Místo v podvečer, kdy už se slunce rychle ztrácí za kopci, zkuste vyrazit ráno před prací: rozproudíte krev v těle a probudíte mozek. Obzvláště kreativci takový start ocení – po rychlé teplé sprše zažijete krásné produktivní dopoledne.

Nebaví vás běhat a na procházky nemáte ráno čas? Ještě než se zavřete do fitka nebo do studia na kurz jógy, zkuste to s koloběžkou! Je to skvělé kardio, které je šetrné ke kloubům, skvěle zpevní celé tělo a je sexy. Víc o koloběhu si přečtěte zde. Zkrátka zkuste využít chvil, kdy se z oblohy netáhnou mokré provazy, a zacvičit si venku. Takový pohyb vás nabije dvojnásobně.