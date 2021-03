Tipy na dobrou noc Když do večerního očistného rituálu přidáte jemný peeling , který pokožku zbaví vrstvy odumřelých buněk, bude pak ještě lépe připravena přijmout účinné složky a využít je na maximum.



, který pokožku zbaví vrstvy odumřelých buněk, bude pak ještě lépe připravena přijmout účinné složky a využít je na maximum. Spíte-li na boku s obličejem zabořeným do polštáře, zbytečně si přiděláváte vrásky. Ideální jsou hebké hedvábné polštáře , které se nedeformují do záhybů, nezanechávají tak otisky ve tváři.



, které se nedeformují do záhybů, nezanechávají tak otisky ve tváři. Snažte se snížit noční „ztráty“ vody na minimum tím, že budete spát při teplotě kolem 16 °C . K optimální vlhkosti ve vaší ložnici přispěje také zvlhčovač vzduchu.



. K optimální vlhkosti ve vaší ložnici přispěje také zvlhčovač vzduchu. Nezapomínejte ani na unavené oční okolí . Používejte noční oční krémy, díky nimž se ráno neprobudíte s oteklýma očima, podbarvenýma tmavými kruhy.



. Používejte noční oční krémy, díky nimž se ráno neprobudíte s oteklýma očima, podbarvenýma tmavými kruhy. Při nanášení krému se držte pravidla, že méně znamená více. Nemá smysl nanášet jej v silné vrstvě, ucpaly by se vám póry, pokožka by nemohla dýchat a zbavovat se potu a toxinů. Většina krému by pak stejně skončila na polštáři.