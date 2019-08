1. Kabelku vždy pověste

Podlaha není nejlepším místem, kde odložit kabelku. Proto ji pověste na opěradlo židle. Protože ale většinou klouže, pořiďte si malý speciální držák na kabelky (třeba ozdobný), připevněte ho na hranu stolu a kabelku na něj zavěste.

2. Nezapomeňte impregnovat

Kožená kabelka by se měla před začátkem užívání naimpregnovat k tomu určeným přípravkem ve spreji. Jemný mlžný opar na jejím povrchu vytvoří ochranný film, který chrání před působením vlhkosti a působí proti hloubkovému usazování prachu.

3. Zkuste pěstící kúru

Co třeba dopřát své kabelce občas trošku kosmetiky? U kůže s leskem můžete použít trochu bezbarvého tělového přípravku pro pěstění pokožky, který rozpustí drobné nečistoty na povrchu a pomáhá proti případnému popraskání.

Semišový materiál pak „prokoukne” díky kartáčku s krepovou lamelou. Na závěr znovu použijte impregnaci.

4. Využijte další taštičku

Znáte to... Ať už je to rozmáčklá tubička s krémem, vysypané oční stíny či špatně uzavřená řasenka, pohroma v kabelce je hned hotová. Nestane se to, pokud svoje kosmetické drobnosti schováte do taštičky se zipem a teprve pak dáte do kabelky.

5. Mějte volné ruce

Pokud má kabelka delší ucha, noste ji častěji na rameni než v ruce. Méně se tak „opotřebuje”. Jestli je to typ s krátkými uchy, můžete k ní přidat dlouhý řemínek ve stylu crossbody.



6. Pečlivě ukládejte

Než kabelku uložíte do skříně, měla by být čistá a suchá. Pokud chcete, aby dokonale držela tvar, vycpěte ji třeba novinovým papírem. Proti prachu, nečistotám a zápachům pomáhá uložení do ochranného sáčku nebo povlaku na polštář. Kabelky skládejte vedle sebe, nikoliv na sebe, aby se nepomačkaly.