Co dovedou BB krémy? Kryjí, pečují a často chrání před sluncem

Pojem BB krém je v dnešní době nejspíš všeobecně známý. Kdyby však někoho zajímalo, co si pod označením představit, bylo by to Blemish Balm Cream, což se dá česky opsat jako krém na vady pleti. Jde o lehký a snadno roztíratelný přípravek, který spojuje výhody vyživující a hydratační péče i krycího make-upu.

Původně ho vymysleli němečtí lékaři pro pacienty po kosmetických zákrocích na obličeji, kteří potřebovali pleť souběžně opečovávat a hojit, přitom ale nechtěli „děsit“ okolí uzdravující se pokožkou.

Dnes je určený pro všechny ženy, co nemají od přírody dokonalou pleť, ale nechtějí ji trápit těžkým make-upem, který by jen maskoval. BB krém je v podstatě takové dva v jednom, lehký přípravek nabízející přirozený odstín pleti, který si vyberete podle jejího typu a vlastních preferencí.

Multifunkční pomocník

Správný BB krém vyrovnává tón pokožky a současně nahrazuje hydratační péči. Dovede maskovat začervenání, pigmentové skvrny i rozšířené póry, zvládne zjemnit nerovnosti vzniklé v souvislosti s akné, stejně jako zmatnit pokožku i eliminovat její lesk, přičemž zachová přirozený vzhled.

Velkou výhodou bývá i to, že BB krémy chrání proti UV záření a stárnutí pokožky na sluníčku.

Přípravek se nanáší v jedné vrstvě, je-li potřeba, pak i ve více, ale je možné, že se tím docílí efektu masky. Pro vyšší krytí je lepší aplikovat pod BB krém podkladovou bázi či korektor.

Důležité je ho dobře rozetřít, aby zbytky neulpívaly v drobných vráskách nebo na chloupcích.