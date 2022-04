Čich je prastarý smysl, se kterým přicházíme na svět, je napojený na naše podvědomí. Nemůžeme si vybrat, jestli nám něco voní, nebo ne… Prostě je to dané. Vůně řídí naše emoce, umí přivolat dávné vzpomínky, a dokonce hrají roli při výběru partnera.

Cesta vonných molekul je spletitá, ale i tak dokáže v našem mozku vyvolat okamžitou odezvu.

Co se to vlastně děje?

Obvykle dýcháme nosem, a tak se stane, že se vzduchem vdechneme těkavé molekuly něčeho, co nás zaujme. Náš nos má zhruba 400 čichových receptorů, a ty rozeznávají molekuly vůní ze vzduchu, a pak posílají signál do mozku. Většina vůní je složená z více vonných molekul (třeba taková vůně levandule obsahuje více než stovku různých složek!).

Když k něčemu přivoníme, reakce přijde za dobu kratší než jedna sekunda. Vědci odhalili, že thalamus posílá informace o vůni do hipokampu a amygdaly. Tyto dvě části limbického systému jsou klíčové oblasti zapojené do učení a paměti. A právě proto je vůně schopná vyvolat naše zasuté emoce nebo vzpomínky, záleží na naší zkušenosti nebo na očekávání.

10 základních kategorií, které lidský čich rozlišuje: vůně (něco příjemného)

dřevo/pryskyřice

ovoce (ne citrusové plody)

chemikálie

peprmint

sladké vůně

popcorn

citron

palčivé/štiplavé vůně

hniloba

Lidský mozek si vůně velmi dobře pamatuje – vědci tvrdí, že každou vůni, kterou zaregistrujeme, si náš mozek pamatuje už navždycky. Vůně je velmi úzce spjata s chutí a také ovlivňuje naše chování, psychiku, potažmo jednání.

Věděli to už naši předkové. To proto o Vánocích voní františky a purpura, to proto v kostelích voní kadidlo, to proto využíváme vůně třeba při masáži, to proto používáme voňavé difuzéry…

Vůně nás z velké části ovlivňují podvědomě. Prostě si po dešti záměrně vyjdeme na ulici, zhluboka se nadechneme a víme, že celý svět bude rázem krásnější. A co voní vám?

Štrúdl vytažený z trouby

Z kuchyně se nese sladká vůně vanilky, která se mísí s vůní šťavnatých jablíček, skořice a vlašských ořechů. Zbývá už jen poprášit moučkovým cukrem. Připomíná vůni dětství, prázdnin u babičky, nebo nedělní zákusek po obědě, který maminka neúnavně pekla. Kdo by odolal?

Vůně miminka

Většina maminek by přísahala, že nic na světě nevoní lépe než právě vykoupané miminko. Tento „miminkovský parfém“, ve kterém se mísí vůně čistoty a nevinnosti, je opravdu kouzelný. I proto se tak rádi na návštěvách dotýkáme cizích miminek, hladíme jim hedvábné vlásky a s nadšením je „očicháváme“.

Co to způsobuje? Nikdo neví přesně. Miminko takhle voní pouze několik týdnů. Jedna teorie říká, že vůně pochází z chemických látek vylučovaných z potních žláz dítěte a mění se se změnou stravy. Jasné je jedno, že Matka příroda to vymyslela chytře – do toho bezbranného a voňavého tvorečka se okamžitě zamilujeme, staráme se o něj, ochraňujeme ho a pomáháme mu přežít.

Vyprané prádlo

Jenom si představte tu nádheru. Do oken si pověsíte voňavé záclonky, na stůl prostřete čistý ubrus a večer se zachumláte do čerstvě povlečených peřin, ze kterých je cítit vůně kvetoucí louky (nebo aspoň květinová aviváž).

Skořice a vanilka

Jejich vůně je omamná. Připomíná nám podzim, možná Vánoce nebo ten úžasný štrúdl od babičky, který pekla každou neděli. Skořice je velmi oblíbená v aromaterapii. Má silné záhřevné schopnosti, zlepšuje náladu, zahání chmury a působí jako afrodiziakum. Výborná je do svařáku a „zimních čajů“. Jemná vůně vanilky pohladí na těle i na duši. Uklidňuje, rozjasňuje náladu, mírní deprese a zahřívá. Pomáhá usnout, používá se jako afrodiziakum, je součástí parfémů, ale i dortových krémů… Asi zase to dětství a vzpomínky.

Ranní vzduch

Představte si, že byste mohla ráno vstoupit velkým francouzským oknem z ložnice přímo do zahrady a pořádně se nadechnout. Co ucítíte? Dotek mizejících červánků, paprsky slunce, ranní vítr ve vlasech, vůni probouzejících se květin, blízkého lesa a rosou pokropené trávy, ale třeba také čerstvých rohlíků z místní pekárny nebo šťavnatých jablíček na stromech v zadním koutě zahrady. Také vůni nového dne, který může přinést spoustu krásných věcí. Takže dýchejte zhluboka.

Hořící polínka

Plameny, praskající dřevo a vůně ohně jsou jedním z nejpříjemnějších relaxačních prostředků. Vůně připomíná dobu prázdnin a letních táboráků. Oheň v krbu zase dokáže vykouzlit útulnou a přívětivou atmosféru, která přímo svádí k posezení nebo romantickým chvilkám ve dvou. Čím to je? Hořící dřevo uvolňuje výpary pryskyřice, které nám tak báječně voní uvolňují tělo i mysl. Původcem vůně jsou látky, takzvané extrakty, a ne nadarmo se staly součástí vyhlášených parfémů.

Letní déšť

Také se rádi procházíte v létě venku, když prší? Vlahé krůpěje jsou hebké jako samet a vzduch tak krásně voní... A to není všechno. Na déšť totiž reagují také bakterie, které v přírodě pomáhají při tvorbě humusu. Uvolňují do vzduchu látku geosmin, na který je lidský nos mimořádně citlivý. A právě ta nám tolik voní.

Dříve se tato zvláštní a příjemná vůně označovala jako petrichor (z řeckých slov petra – kámen a ichor – krev bohů). Někdy se stane, že cítíme typický odér deště dokonce ještě dřív, než začne pršet. Může za to vítr, který přenáší vzduch z oblasti, kde prší.

Po nárazu dešťových kapek na zem vznikají ve vodě malé bublinky vzduchu, které se plní částečkami z povrchu, stoupají vzhůru a následně praskají a dochází k jakési explozi, při které se do okolí šíří aerosol, tedy směs suspendovaných aromatizovaných částic. Jsou-li kapky malé a déšť slabý, mají vzduchové bublinky dostatek času získat intenzivnější aroma z povrchu, než když padá přívalový déšť.

Čokoláda

Pro mnoho lidí je naprosto neodolatelná. Už pouhá vůně vzbuzuje příjemné pocity a touhy. Belgičtí psychologové zjistili zajímavou věc: vůně čokolády zvyšuje prodej knih, hlavně milostných románů. Stačí, když mezi regály zavoní čokoláda. A proč nám tedy kvalitní čokoláda tak neskutečně voní? Je to proto, že v ní najdeme podobné chemické látky, které jsou i v květinách, třeba růžích.

Vědci v čokoládě našli celkem 69 aromatických sloučenin, které jsou těkavé a které se při pokojové teplotě promění v plyn – a my je vdechujeme společně se vzduchem. Podle německých vědců je vůně čokolády svůdná pro nás všechny, a to bez rozdílu věku i pohlaví. Za neodolatelnou vůni podle nich může beta-ionon (vyskytuje se v kakaových bobech, ale i v květinách a esenciálních olejích), který nás přitahuje.