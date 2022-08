Nálada, světlo a teplota S ročními obdobími souvisí přísun světla, kterého se člověku dostává. A to ovlivňuje nikoli povahu, ale náladu. Pokud je ho dostatek, cítí se lidé převážně šťastní, mají víc energie a síly cokoli zvládnout. To může být zásadní i pro to, jaké roční období si zvolí za oblíbené. Samozřejmě se pak budou klonit spíše k jaru a létu. Tam ale může nastat problém. Světlo je sice pozitivní a nabíjející, ale letní teploty mají zase opačný efekt. Pokud je totiž horko až moc velké, což znamená 27 stupňů se sluncem a víc, pak je lidé špatně snášejí. Nejenže se cítí mnohem unavenější a vláčnější, ale otupují také lidský mozek, který pak hůře přemýšlí. A co víc – vzbuzují v jistých jedincích bojovnost a agresivitu. Chce to tedy správný balanc.