Číst z karet nebo z dlaně umí kdekdo, ale kdo to zmákne třeba z dýmu nebo hrbolků na hlavě? Snadná odpověď: málokdo! Ale to vzápětí společně napravíme. Staré a poněkud zaprášené způsoby odhalování věcí budoucích jsou zde. A nesmějte se jim, sice jsou někdy prazvláštní, to ale neznamená, že nefungují.