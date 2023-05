Slunce nás vyživuje, ale pleti škodí. Jak ji do léta připravit?

Po zimě se paprsky pěkně rozehřály. A i když krásně hladí, umí také ublížit. Ne každý, ale asi většina lidí se dlouhé měsíce těšila na to, až konečně slunce vykoukne zase po zimě zpoza mraků.

Nastavují mu tvář s tím největším očekáváním a věří, že se jim jejich láska vrátí. To určitě ano, ale platí to stejně jako u citu lidského – když je ho akorát, svět se stává lepším. Ale pokud je ho moc, začne škodit.

Nezapomeňte na to, že jste dlouho chodili zahaleni od hlavy až k patě a vaše bledá pokožka se musí nejprve vzpamatovat ze všeho toho jasu a žáru.

„Ačkoli vám připadá, že slunce jenom příjemně hřeje, je ve skutečnosti mnohem rozpálenější,“ varuje dermatolog Tony Downs s tím, že pak nehrozí jenom tradiční spálení, rychlejší tvorba vrásek nebo vyrážky, ale v horším případě třeba také rakovina kůže. A tu si rozhodně nechcete přivodit.

Buďte tedy rozumní a zvláště poté, co jste strávili spoustu dní chráněni mnoha vrstvami oblečení, se aspoň zpočátku před svítící koulí nad vašimi hlavami chraňte. Není to nic těžkého.

„Na začátku si zkuste pobyt na přímém slunci dávkovat. Vystavujte se mu nejprve jenom pět, po týdnu deset a pak třeba dvacet minut,“ radí odborník. Pokud na něm musíte nebo chcete trávit na slunci víc času, oblékněte se. Samozřejmě ne do teplých bund, ale do lehkých, prodyšných triček, které vás nezahřejí, ale zabrání paprskům dopadat přímo na vaši kůži.

Používejte také hned z počátku krémy s UV faktorem, stačí třeba číslo 15. „Hodně důležité je soustředit se zejména na oblast očí, kde je kůže hodně tenká a tudíž se lehce poničí,“ nabádá specialista.

Čísla a fakta * Slunce je hvězda střední velikosti. Přesto by spolklo na milion Zemí. * Od naší planety je vzdálené zhruba 150 milionů kilometrů. *Gravitace na Slunci je 28x větší než na Zemi. Člověk s váhou 60 kilo by tam tak vážil 1680 kilo. *Sluneční povrch, který není pevný, má teplotu asi 6000 °C. * Slunce tvoří 99,86 % veškeré hmotnosti sluneční soustavy.

I proto je dobré na nos nasadit sluneční brýle nebo se schovat pod krempou slušivého kloboučku. Děti mladší šesti měsíců se snažte na slunce vůbec nevystavovat, jejich kůže je ještě příliš tenká.

Potraviny, které pomůžou

Možná netušíte, že proti slunci se můžete chránit i správně zvolenými potravinami. Pomáhají tomu hlavně karotenoidy jako beta karoten, lutein nebo lykopen a také polyfenoly.

„Absorbují totiž sluneční záření různých vlnových délek a tím brání tomu, aby vám kůže svědivě zarudla,“ vysvětluje dermatoložka Patricia Farris. Antioxidanty s vitaminy C a E zase zabraňují jejímu předčasnému stárnutí, navíc mají protizánětlivé účinky.

Co byste si tedy měli častěji dávat na talíř? Nejvíc karotenoidů obsahují samozřejmě mrkev, ale také batáty, rajčata, dýně nebo kaki. „To je navíc velice výživné, přestože obsahuje málo kalorií, takže se hodí i v případě, že jste se rozhodli hubnout do plavek,“ usmívá se výživová koučka Isadora Baum.

S polyfenoly to vyhrajete ještě víc – obsahuje je totiž červené víno. Takže otevřít si v teple na terase lahvinku vlastně není tak špatné. Kromě toho si k němu dopřejte hořkou čokoládu a nezapomeňte ani na drobné bobule jako maliny nebo ostružiny. Antioxidační látky nabídne v největší míře kustovnice čínská nebo vlašské ořechy a zmíněné vitaminy zase třeba žlutá paprika, chilli nebo černý rybíz a kiwi.

Jak vidíte, se sluncem to není vždy jednoduché. Dá se na něj ale vyzrát tak, aby vám přinášelo v prvé řadě to, co od něj chcete – radost a naději, že tady brzy bude léto. A s ním také dovolené, volno a spousta času stráveného venku. Postarejte se hned v úvodu o to, aby vás pod širým nebem nic nepotrápilo.