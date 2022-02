Americká spisovatelka Nora Robertsová (71) jednou řekla: „Kdo přestane snít, přestane žít.“ Jenže ono to s těmi fantaziemi není vůbec tak jednoduché. Některé vás mohou postrčit dopředu, jiné ale zase naopak stáhnout zpátky.

To ovšem nic nemění na faktu, že hnacím motorem života mnoha lidí je snaha přeměnit své sny v realitu. Vůbec od toho nikoho neodrazujeme. Naopak. Chce to ale poznat ty pravé a správně k nim přistoupit.

Jako u všeho ostatního i v této oblasti platí – všeho moc škodí. „Pokud ve svém snovém světě trávíte příliš času, nikam vás to nedostane. Naopak se v tom reálném přestanete cítit dobře, protože není zdaleka tak dokonalý,“ varuje koučka Marianna Pogosyanová.

Německá psycholožka Gabriele Oettingenová došla na tomto poli dokonce k velmi překvapivým závěrům, které shrnujeme v boxu. My se ale chceme zaobírat sny, které vás mohou motivovat k vyšším výkonům – pokud je tedy budete umět převést do skutečného světa.

6 základních lidských potřeb Podle Tonyho Robbinse člověk sní v podstatě o šesti základních potřebách, které ho činí šťastným. Každý má na prvním místě jinou. A to, že zjistíte, která je nejdůležitější pro vás, dokáže pozitivně nasměrovat vaše snažení. Jaké to jsou? potřeba jistoty a pohodlí

potřeba nejistoty a variability

potřeba důležitosti

potřeba lásky a spojení

potřeba růstu

potřeba přispívání

Většina snů má to omezení, že k nim lidé i přes snahu učinit je reálnými stále přistupuje jako k fantaziím. Je to takový ten postoj: „Bylo by fajn, kdybych… ale nejde to.“

A to je úplně prvotní a zásadní krok: zapomenout na tyto předsudky. Tím největším, nejčastějším a nejhůře překonatelným je strach z vlastního selhání.

„Obavy z toho, že se vaší snaze budou ostatní smát nebo že nakonec nedokážete to, co jste si předsevzali, jsou důvodem, proč to nakonec nikdy ani nezkusíte,“ varuje životní kouč Tony Robbins.

Tím pádem se ze snu, který je motivační, stane právě ten, který člověka naopak sráží. Připomíná mu, jak moc skvělý by mohl život být, kdyby měl odvahu udělat to, co neudělal. A to je pro psychické zdraví velmi škodlivé.

Lidé se bojí selhání, ale také úspěchu

Stejně zákeřný je ale naopak také strach z vlastního úspěchu. „Lidé by chtěli něco dokázat. Ale bojí se, že to na ně přitáhne příliš velkou pozornost anebo že o nich ostatní začnou mluvit jako o nafoukancích,“ popisuje nejčastější obavy psycholožka Janet Brito.

Není lehké se tohoto povahového rysu zbavit, ale je to nutné. Ano, úspěch se někdy v našich poměrech stejně jako každý dobrý skutek po zásluze ztrestá. Ale nemá to tak být a rozhodně to není pravidlo.

Překážkou bývají strašáci z minulosti

„Nejprve je potřeba odhalit, co tento strach odstartovalo, a odstranit to z hlavy. A pak musíte pomaloučku vytěsňovat ze svého života pocity, které vyvolával,“ nabádá odbornice. Lehké to není. Pomáhá představit si úspěch v jeho celku – tedy i s příjemnými věcmi, které vám může přinést.

Všechny tyto obavy mají velmi často souvislost s vaší minulostí. Někdy i takovou, kterou byste těžko hledali. Služby Tonyho Robbinse jednou vyhledali dva bratři – Chad a Jordan Higleyovi. Chad trénoval na vodního záchranáře, pak si vykloubil rameno a z kurzu ho vyhodili. Celý život to vnímal jako své selhání. „Až terapie mi otevřela oči. Ano, zranil jsem se, ale nikoli svou chybou. A proto bych měl jít dál,“ řekl poté.

Jeho bratr se stal meteorologem a moderátorem lifestylového pořadu. Ale nebyl spokojený a nemohl se pohnout dál. Až po letech si uvědomil, že mu v hlavě pořád zní slova jeho profesora ze střední: „Jsi lempl a ničeho pořádného nedosáhneš!“ Ta mu bránila odrazit se a skočit dál a výš. „Jenom to, že si to uvědomili a začali vědomě negativní věci potlačovat, je posunulo blíže k jejich snům,“ říká Tony Robbins.

Můžete být vážně tím, kým chcete

No a pak je tu to poslední – skutečně se nebát a po tom svém snovém štěstíčku opravdu natáhnout ruku. Nebude to lehké a možná si ji trochu poraníte ostrými trny. Ale jde o to se nevzdat, dokud vás jen snaha přiblížit se svému ideálu nabíjí. Zmíněný Tony Robbins nepřestává svým klientům připomínat: „Můžete změnit své životy. Opravdu jste schopní dělat, co chcete, a být tím, kým si přejete.“ A to je věc, na kterou byste nikdy neměli zapomenout. Je to totiž vážně jen o vás.