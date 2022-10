Trápí vás vada na kráse, toužíte se jí zbavit, ale dobře víte, že kosmetické produkty a neinvazivní zákroky jsou na ni krátké. Jste připravená svěřit se odborníkům a počítáte s tím, že to bude něco stát a že vás to bude bolet? Možností je spousta, estetických klinik je mnoho a ceny za jeden a ten samý zákrok se mnohdy výrazně liší. Nejčastějšími zákroky v estetické chirurgii jsou operace očních víček, zvětšení prsou implantátem, modelace prsou a liposukce.

V poslední době je i výrazně zvýšený zájem o transplantaci tuku, pomocí ní lze zvětšit prsa, doplnit objem u augmentace prsou implantátem, či dokonce u modelace prsou.

Je třeba mít jasnou představu

Je důležité si uvědomit, že každá, tedy i ta nejmenší operace přináší určitá rizika. „Komplikace může nastat i u těch nejbanálnějších zákroků a nikdy se nesmí takový zákrok podceňovat. Na druhou stranu, vážné komplikace bývají opravdu vzácné, tak je třeba k tomu nahlížet pragmaticky. ‚Ano, jdu do zákroku, který má určitá rizika, ale šance na komplikaci je nízká. Stojí mi to za to? Pokud ano, můžu zvažovat operaci. Pokud ne, musím vyhledat konzervativnější řešení.‘ Já jezdím do práce denně autem. Vím, že existuje určité riziko autonehody, a s tímto rizikem si sedám za volant, protože benefit, který mi jízda přinese, významně převyšuje riziko nehody,“ vysvětluje lékař Petros Christodoulou.

Podle jeho slov je důležité, aby si každý vytvořil jasnou představu o tom, co si od zákroku slibuje. Plastická chirurgie nedokáže všechno, ale chirurg ví, jestli lze určitého výsledku dosáhnout nebo nikoli. Pokud mu správně sdělíte svou představu, bude vám schopen říct, jestli je reálné vaše přání splnit a jaká jsou možná řešení.

Je třeba pečlivě zvážit výběr lékaře nebo kliniky. Vybírejte erudované a zkušené lékaře nebo kliniky, které si tradičně zakládají na špičkové péči a mají kvalitní zázemí.

„Jak je tato rada důležitá, se nejvíc projeví, pokud dojde k určité komplikaci. Před konzultací se pečlivě připravte a přečtěte si něco o zákroku, o jeho alternativách i případných komplikacích. Při konzultaci vám chirurg sdělí velké množství informací a je vždy lepší, když je klient připravený. Lépe vstřebá informace od lékaře, klade cílenější dotazy, zkrátka si z konzultace odnese maximum,“ dodává námi oslovený chirurg a přidává ještě důležitou radu na závěr: „Před operací nikdy neužívejte vitaminy nebo doplňky stravy, mnohé z nich ovlivňují krevní srážlivost. Poraďte se s vaším chirurgem o tom, co a odkdy je vhodné užívat.“

Rozhodněte se samy – a dobře!

Je to jen a jen vaše rozhodnutí. Pravděpodobně ve vás zraje několik měsíců nebo možná i let. Přesto všechno ještě jednou pečlivě zvažte:

Zrcadlo, řekni mi…

Na začátku stojí rozhodnutí. Pokud jste skálopevně přesvědčená, že například větší prsa nebo hezčí tvar nosu pro vás znamenají lepší život bez mindráků, pak je pro vás plastická operace řešením. Ovšem v případě, že vás do ní nutí partner, protože byste se mu víc líbila s trojkami nebo se štíhlejšími stehny, na operaci raději hned zapomeňte a dál nečtěte.

Myslete na sebe

Než uděláte první krok, tedy než vstoupíte do ordinace na konzultaci s plastickým chirurgem, dobře zvažte, co chcete. Odhoďte zábrany, nestyďte se sdělit mu své přání. Neobviňujte se z marnivosti, každá žena má právo na to, cítit se dobře ve svém těle. Hlavně si nevyčítejte, že byste za cenu zákroku zaplatila dětem kroužky na celý rok nebo rodinnou dovolenou. Investici sama do sebe si zasloužíte a lepší životní pocit je k nezaplacení.

Cena (ne)napoví

Při výběru kliniky se nesmíte unáhlit. Je pravda, že platí úměra mezi výší ceny a renomé kliniky, ale cena by neměla být jediným ukazatelem. Ptejte se, pátrejte, zjišťujte reference konkrétního zařízení i lékařů. Dejte i na svou intuici, pokud nebudete mít z konzultace dobrý dojem, raději to zkuste jinde.

Nečekejte zázraky

Nemějte od zákroku přehnaná očekávání. Ladnější křivky ani větší prsa vám osobní štěstí nezaručí.

Beze strachu

Připravte se na to, že pár hodin nebo dokonce dní se nebudete cítit nejlépe. Bude vás to bolet, ale dostanete utišující léky.

Kolik stojí krása?

„Ceny zákroků ovlivňují nejrůznější faktory: rozsah zákroku, klinika, kde se zákrok provádí, a také to, jestli je potřeba použít cizí materiál (jako například silikonový implantát), což samozřejmě náklady operace zvyšuje. Ceny operací v celkové anestezii se pohybují mezi částkou 50 až 100 tisíc korun. Nejdražší tím pádem bývají většinou augmentace prsou implantátem nebo zákroky, které jsou časově velmi náročné, jako je kupříkladu augmentace prsou vlastním tukem,“ vysvětluje Petros Christodoulou z Medicom Clinic.

Kdy to hradí pojišťovna?

Zdravotní pojišťovna hradí zákroky, jež mají pacientovi přinést nějaký zdravotní benefit nebo úlevu. Mezi ně patří např.:

Zmenšení prsou: V případě, že jsou prsa natolik těžká, že pacientce způsobují chronické bolesti páteře. Ke schválení je potřebné doporučení od plastického chirurga, neurologa a ortopeda. Některé pojišťovny mají těch požadavků více, jako třeba doporučení rehabilitačního lékaře nebo dokonce sérii rehabilitací v záznamu, a BMI pod určitou úroveň.

Všechny tyto podmínky vám možná připadají příliš byrokratické, nicméně mají své opodstatnění. Pokud má zdravotní pojišťovna uhradit operaci, měla by řešit nějaký problém. Neurolog a ortoped potvrdí, že problémy jsou způsobené (zčásti nebo zcela) nadměrnou velikostí prsou. Plastický chirurg nezávisle potvrdí, že z jeho pohledu jsou prsa nadměrně veliká. Podstoupení sérií rehabilitací nebo zpráva od rehabilitačního lékaře ukáže, že problém je skutečný a nezbývá než ho vyřešit operačním zákrokem. Další podmínkou pro hrazení je, že se odstraní minimálně 500 g tkáně z každého prsu.

Abdominoplastika: Pojišťovna hradí abdominoplastiku u žen, které mají po porodu veliký kožně tukový převis a zároveň výrazně povolené přímé břišní svaly.

Operace horních víček: Tam, kde je kožní nadbytek tak veliký, že výrazným způsobem omezuje pacientovi zorné pole.

Facelift: U ochrnutí lícního nervu.

Augmentace prsou: Tukem či implantátem u vrozených vad, kde je výrazná asymetrie prsou.

Mohou být hrazeny i jiné zákroky, je to ale na individuálním posouzení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Tyto zákroky se provádějí výhradně na pracovištích, které mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Až na výjimky se jedná o kliniky a oddělení patřící pod některou ze státních nemocnic.