Máma dvouletého syna Artura dnes přiznává, že poznámky k její zakulacující se postavě ji dohnaly až do ordinace psychologa. Vzpomíná, že právě pod tlakem společnosti se ve svém nejhorším období začala paradoxně ještě více nezdravě přejídat. Dnes je šťastná, vyrovnaná sama se sebou i se svým tělem, a vedle kariéry dýchá pro rodinu, která je pro ni vším.

Zlomovým okamžikem v jejím životě byl příchod syna Artura (2) na svět. Potomek, kterého má zpěvačka s muzikantem Martinem Chobotem (32), ji přiměl uvědomit si, že její tělo se sice s věkem ještě bude měnit, ale ona by měla být vděčná za všechno, co dobrého jí přineslo.

Ještě nedávno se přitom emočně přejídala, aby jídlem zahnala špatný pocit ze své žensky zaoblené postavy. „Šla jsem naopak proti tomu, řekla si, že si klidně dám kachnu, a pod tlakem mediálního útoku jsem začala přibírat. Byla to reakce hroší kůže, protože jsem potřebovala nabrat obal, abych uchránila svou duši před tím útokem, který byl intenzivní,“ vzpomíná interpretka hitu Boky jako skříň v podcastu Follow Your Magic. Obalovat tukem se prý začala podvědomě, aby uchránila to nejkřehčí uvnitř.

Šla s kůží na trh

A nebyl to jen název písničky o širokých bocích, co titulky novin svého času dávaly s oblibou do kontextu s její tloušťkou. „Vypadá už jako almara“, „Největší vzducholoď v Praze s osmi bradami“, „Tlustá vánoční ozdoba“, nebo dokonce „Obludárium roku“, to je jen výběr několika z výkřiků, které se Ewa sama rozhodla zvěčnit v novém videoklipu k písni Tělo.

V klipu se mimo jiné rozhodla sama odhalit nedokonalosti, za které by se v minulosti styděla. Nebylo to však plánované, k zásadnímu kroku ji musely přímo na place přemluvit ženy, které v klipu se svými atypickými proporcemi vystupují. „Přišlo mi to v kontextu s jejich problémy banální,“ tvrdí Farna, která tak světu ukázala strie.

Úspěch za 100 tisíc dolarů

Píseň o lásce ke svému tělu však evidentně rezonuje společností, a to natolik, že se právě fotka Farné z tohoto klipu ze dne na den objevila v nadživotní velikosti v New Yorku na Times Square. Jeden den pronájmu plochy v této legendární čtvrti vyjde na 100 tisíc dolarů. Který nadšenec do Ewy tolik investoval?

Reklamní vizuál hudební služby

Spotify bojuje za rovnoprávnost žen v hudebním průmyslu, a zpěvačka je na tuto mezinárodní poctu natolik pyšná, že nemít starost o dvouletého syna, s chutí by se prý vyrazila do New Yorku k billboardu vyfotit. Na dálku alespoň svoji podobiznu vtipně okomentovala na sociálních sítích: „Tak teď už jsem oficiálně velká jako barák. Tahle velikost XXL mi docela lichotí,“ píše Farna.

O čem se naopak s jistotou nedá tvrdit, že jí lichotí, jsou neforemné pytlovité modely, které si často obléká do společnosti a které jí mnohdy přidávají i deset kilo. Naposledy v takovém módním peklu vystoupila na pódium na koncertě v rámci karlovarského filmového festivalu a okamžitě se objevily spekulace, že je těhotná a šíleným modelem jen maskovala rostoucí bříško.

Přitom ženské křivky Ewě naopak sluší. Jak sama říká, není modelka, ale zpěvačka. Měla by jen přehodnotit, do čeho své oblé vnady halí, a zda tak lidem nedává munici naservírovanou na stříbrném podnosu.

V nedávném rozhovoru pro DVTV Ewa zdůraznila, že se necítí být ani celebritou. Sama si prý nedokáže představit, co to slovo vlastně znamená. „Žiju z muziky a nejsem celebritou. Budu proti tomu vždy bojovat,“ tvrdí skálopevně. Přidává však také rýpavou poznámku, která je s rozmyslem, jako jasný vzkaz, namířená na starší propíranou kauzu. „Přijde mi, že i někdo, kdo vyhraje show Big Brother, nebo se objeví, že mu vypadne něco někde na nějaké oslavě, tak je najednou celebrita.“

Omluva od Nely

Farna tak s elegancí sobě vlastní naznačila, co si myslí o výherkyni reality show Hotel Paradise, Nele Slovákové. Ta se před osmi lety do jejích tělesných proporcí s gustem veřejně navezla – snad aby získala pár bodíků popularity navíc a ohřála se ve stínu jejího jména.

„Z malinkatýho, skromnýho a roztomilýho dítěte vyrostla v něco odpornýho, nevkusnýho, tlustýho, hnusnýho, namyšlenýho, arogantního a naprosto idiotskýho,“ vzkázala tenkrát Nela kousavě přes sociální sítě.

Po letech, když se fanoušci k jejímu výlevu opakovaně vraceli, brněnská hvězdička zase pokorně obrátila: „Zapomněla bych zmínit moje vyjádření z roku 2013 směrem na Ewu Farnou, kde jsem se o ní nevybíravě vyjádřila, vzhledem k tomu, že jsme spolu měly tenkrát nějaký spor. Tímto se jí omlouvám, protože moje vyjádření bylo hloupé, mladistvé a nevybíravé, ale mám pocit, že teď je rok 2020, že někdo zaspal z roku 2013,“ brala zpátečku Nela.

Nechce se jí hubnout

Byl to rok 2020, který celosvětově odstartoval kult zdravého přijímání všech typů tělesných proporcí. A právě Ewa Farna je zářným příkladem úspěšné mladé ženy, která část dětství a dospívání prožila v záři reflektorů, a přesto oslňuje pozitivním přístupem ke svému tělu a k ženským křivkám.

Trvalo jí však roky, než si připustila, že mít pár kilo navíc je normální a že chyba bude na straně společnosti, která ráda povrchně hodnotí člověka podle vzhledu. Tím spíš, když jde o známou osobnost.

„Po pár sezeních s psychologem jsme došli k pojmu kyberšikana. Proč bych to tak nenazvala, když to asi tak je,“ konstatuje Ewa, kterou narážky lidí a komentáře na sociálních sítích donutily vyhledat pomoc odborníka. „Na plovárnu chodím ve dvojdílných plavkách. Pokud bych nešla a necítila se dobře, bylo by to kvůli jiným věcem, než jsou strie. Třeba kvůli tomu, na co mám vliv, ale neřeším to,“ poukazuje na fakt, že si svá kila navíc uvědomuje, a kdyby chtěla, mohla by s nimi zatočit sportem a zdravou stravou. Zatím je raději halí do neforemného oblečení a soustředí se na důležitější věci ve svém životě.