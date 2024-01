RECENZE: Buďte co nejvíc agresivní, nabádá bojovka Tekken 8

Jako milovníka bojovek mě opravdu těší, že jedna kultovní značka za druhou přichází s novým pokračováním. A týká se to i série Tekken, která aktuálně nabízí osmý díl. Stručně řečeno je příjemnou kombinací toho, co dělá Tekken Tekkenem s novými prvky, které bych asi neoznačil za úplně revoluční, ale herní zážitek více, či méně ovlivňují.

Odbudeme si nejdříve to, co obvykle (čest výjimkám) v tomto žánru nehraje prim, a to příběh. Přestože se sedmý díl objevil už někdy v roce 2015 (pokud se bavíme o verzi pro automaty), dějově je osmička zasazena jen nějakého půl roku po událostech v předchozí hře.

Pozornost se opět věnuje komplikovaným vztahům v jedné neblaze proslulé rodině. Konkrétně má jít o finální měření sil mezi otcem Kazuyou a synem a Jinem. Upřímně, pochybuji, že je to skutečně finální střet této dvojky, ale budiž.

Co se týče zápletky, máme tu standardní „tekkenovský guláš“, který je chaotický, kombinuje mystické prvky, militantní motivy a trošku dětinský humor. To ale není kritika, toto je prostě něco, co ke značce patří a co na ní mají mnozí rádi.

Jistě, ne všem postavám se dostane zasloužené pozornosti, ale to se asi dalo očekávat s ohledem na to, že je jich více než třicet. Obecně se dá říct, že děj funguje dostatečně dobře, aby obhájil existenci dalšího turnaje, kde se hlava nehlava mlátí roboti, lidé a zvířata. Je jen škoda, že se občas nevyhnete pocitu, že některé dějové prvky už jste viděli mnohokrát.

Čtveřice nováčků V základu Tekken 8 nabízí 32 postav (každou s hromadou někdy hodně divokých kostýmů) a z toho jsou čtyři nováčci. Konkrétně jde o následující bijce: Azucena Milagros Ortiz Castillo – MMA zápasnice patří do skupiny uvolněných a trošku praštěných bojovníků. Jde o dceru majitele firmy zabývající se výrobou kávy a do turnaje se zapojila právě proto, aby propagovala nápoj, bez kterého mnozí z nás nedokážou fungovat. Jack-8 – Co by to bylo za hru Tekken bez nové varianty Jacka. Samozřejmě můžeme namítat to, že jde jen o upgrade původní verze a ne úplně novou postavu, ale alespoň má upravenou vizáž a zvukové efekty. Reina – Zdánlivě nevinná vysokoškolská studentka je někým, kdo skrývá víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Je to spojitost s rodinou Mishima. Victor Chevalier – Admirál a zakladatel jednotky Raven je specialista na boj beze zbraní, ale i s nimi (ať už je řeč o střelných, nebo chladných). Kromě toho je to i vynikající špión působící ve službách OSN.

Co se mi nelíbilo skoro vůbec, bylo několik misí ve stylu Dynasty Warriors, kdy se bojovalo s desítkami anonymních protivníků najednou, kteří navíc nebyli zrovna proaktivní. Nebylo to zábavné, ale spíše zdlouhavé a nezáživné.

Když se bavíme o zdlouhavosti, samotná kampaň není zrovna rozsáhlá (bylo řečeno, že by měla být hutnější než u sedmého dílu, ale přesto se dá zvládnout pod čtyři hodiny). Ovšem finální střet je naopak rozmáchlý velmi, má hromadu fází a možná někomu může přijít až úmorně dlouhý.

Kromě příběhového režimu má Tekken 8 pro ty, kteří nechtějí hrát proti živým protivníkům, slušné množství dalšího obsahu. Je to například mód nazvaný Arcade Quest. U toho jsem nejprve očekával, že půjde o klasické poražení „žebříku“ několika protivníků, abych se nakonec dočkal krátkého filmečku unikátního pro každou postavu.

Není tomu tak, bavíme se o poměrně hutném módu, kdy si vytvoříte avatara v podobě roztomilé postavičky, která poté cestuje po světě, kde v sympaticky oldschoolových arkádových hernách poráží jednoho protivníka za druhým, aby si vybudovala jméno v branži.

Přiznávám, že zpočátku jsem předpokládal, že to asi nebude můj šálek kávy, protože některé sportovní hry mě v minulosti podobným režimem zklamaly, ale tentokrát to tvůrci zvládli docela dobře. Rozhodně jsem se bavil lépe než u příběhového režimu, který nabídl nejnovější Street Fighter.

Nejen, že za zápasy dostáváte peníze, za které se nakupují předměty pro vašeho avatara, ale také pro jednotlivé bojovníky, který máte k dispozici. Navíc je to i určitá forma tutoriálu. Postupně jsou vám prezentovány různé herní mechanismy. Nakonec jsem u Arcade Quest strávil více času, než jsem na začátku předpokládal.

Zapinkáte si?

Ochuzeni jsme nebyli ani o klasický arkádový mód pro jednotlivé postavy, který nabízí to, co je běžné, tedy sérii několika zápasů a jednoduchý příběh pro každého bijce. K tomu není co dodávat, jde o běžný prvek. Jediné, co pro mě bylo zklamáním, je, že všechny střety vybraného bojovníka probíhají v totožné aréně.

Když už jsme u nich, bojiště jsou v drtivé většině vizuálně velmi povedená. Ne vždy jsou to originální lokace (koloseum už jsme viděli v jiných bojovkách), ale k obrazovému zpracování nemám větších výtek a co rozhodně oceňuji je větší interaktivita arén, některé předměty jsou zničitelné a určitá bojiště mají více úrovní. Značka Dead or Alive je na tom v tomto ohledu stále lépe, ale i Tekken je v případě rozmanitosti arén na dobré cestě.

Některé potěší i návrat Tekken Ball, který se poprvé objevil ve třetím dílu. Je to v podstatě mix vybíjené, volejbalu a bojovky, kdy si protivníci „dávají po čuni“ s nafukovacím míčem. Tekken Ball můžete hrát s živým protivníkem i proti umělé inteligenci.

Co se týče právě umělé inteligenci, ve hře jdou dostupné souboje s takzvanými Ghosty, což jsou protivníci ovládaní počítačem, kdy hra mapuje vaše počínání a Ghostové pak znají vaše taktiky. Je to dobrý způsob, jak odhalit své slabiny a vyhnout se tomu, abyste nesázeli neustále na stejný přístup. Dovoleno je stahovat i Ghosty jiných hráčů.

Kromě toho je tu i klasické „versus“ proti živými protivníkům, či umělé inteligenci nebo Practice, pro ty, kteří se chtějí herní techniky naučit rychleji než v Arcade Quest.

Tekken 8 vcelku dost myslí na nováčky. Nejen, že vás rychle naučí základní mechanismy, ale po vzoru konkurence je k dispozici přístupnější verze ovládání nazvaná „Special Style“. Nestačí sice mačkat jen jedno tlačítko k tomu, aby se z vás stal bijec roku, nicméně i tato varianta sází na méně ovládacích prvků potřebných k tomu, abyste předváděli působivá komba a aktivovali speciální útoky.

Hardcore hráči budou asi něčím podobným pohrdat, ale je pravda, že u méně zdatných jedinců to hodně ulehčí situaci, kdy jsou souboje proti umělé inteligenci výrazně snazší s tímto ovládáním ve srovnání s klasickým. Proti zkušeným živým rivalům vám ale jen Special Style úspěch nezaručí, bez dobrých reflexů a testování rozmanitých strategií proti nim nebudete mít šanci i s výhodou v podobě přístupnějšího ovládání.

Žhavá novinka

Samozřejmě nesmí chybět online obsah, to je u bojovek už v podstatě nutností. Stejně tak jako společenský aspekt. Proto je k dispozici Tekken Fight Lounge, které je určeno pro setkávání hráčů, socializování a samozřejmě (ne)hodnocené zápasy.

Já osobně nejsem typ pro „vykecávání“ s ostatními, zajímá mě spíše jejich mlácení po hlavě, ale jestli máte zájem si před soubojem trošku poklábosit, můžete. Kromě toho se tu nachází obchod s různými předměty pro změnu vizáže.

Pro co nejlepší online zážitek máte na výběr to, co preferujete, zda Fluidity (plynulost), Response (odezvu) nebo kompromis mezi nimi. Dostupný je i crossplay.

A teď konečně soubojový systém. Ten přichází s několika zajímavými prvky a tím nejvýraznějším je Heat. Je to stav, kdy se vaše postava ocitne v takzvaném časově omezeném Heat State, což znamená například to, že některé údery jsou účinnější, zpřístupní se nové údery nebo se dá aktivovat velmi účinný útok, což ovšem vede k ukončení Heat State.

Ukazatel Heat je plný na začátku každého kola a spustí se buďte tomu určeným tlačítkem, nebo v rámci specifického komba.

Tekken 8

Heat ovšem plně nenahrazuje Rage (přebírá ale některé jeho aspekty), který fandové Tekkena znají z minulosti. Poté, co vaše zdraví klesne na určitou hranici, automaticky se aktivuje Rage, kdy jsou útoky účinnější a je k dispozici extrémně mocné Rage Art doprovázené efektní animací.

K tomu si připočtěte to, že v určitých momentech lze částečně doplnit zdraví například útoky a je jasné, že Tekken 8 je relativně strategickou bojovkou. Jste motivováni, abyste sázeli spíše na agresivní, a ne defenzivní styl, ale to neznamená, že nemusíte kromě virtuálních svalů zapojit i mozek a zvažovat, kdy aktivovat Heat, jakou jeho techniku využít a podobně.

Určitě se najdou lidé, kterým nové mechanismy úplně vonět nebudou, ale já oceňuji to, že díky nim je Tekken dynamický v takřka filmovém stylu a souboje jsou intenzivní a rychlé. Je pravda, že komba některých postav a jejich útoky v Heat State asi budou chtít ještě trošku vyladit, někdy jsou asi až příliš účinná, ale já doufám a věřím, že si tohle tvůrci vychytají.

Stejně tak i technické nedotaženosti jako například to, že se během animovaných filmů obraz někdy „škube“. Jinak ale hra vypadá opravdu dobře, jak jsem už zmínil arény jsou působivé, postavy obvykle dobře zpracované a na nadabování některých z nich si asi budou muset milovníci Tekkena zvykat, protože dialogy byly namluveny u všech nově, ale málokdy to trhá uši.

Nakonec jsem s Tekkenem 8 spokojen. Z bojovek, které jsem v poslední době hrál, je asi nejrychlejší a nejvíce motivuje k primárně ofenzivnímu přístupu, což je pro mnohé hráče určitě dobrá věc. Navíc pěkně kombinuje už známé herní mechanismy s novinkami. Trošku zamrzí stále poměrně krátká kampaň a děj, který občas recykluje už několikrát viděné, ale jinak nemám větších výtek.