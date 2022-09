RECENZE: JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R je vypilovaná bojovka

JoJo’ s Bizarre Adventure je velmi oblíbená manga, která se samozřejmě dočkala různých adaptací, a to včetně herních. Těch vznikla slušná řádka, například v roce 2013 to byla kladně hodnocena bojovka JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle.

A protože v dnešní době je moderní remakovat, restartovat, rebootovat, prostě provádět něco s „re“, došlo letos na remaster, který se jmenuje téměř stejně jako původní hra, jen je na konci přidáno velké písmeno R. Oficiální jméno tedy zní JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R.

Důvodem vydání remasteru zrovna letos bylo to, že manga slaví 35. narozeniny a anime verze pak 10. narozeniny (řeč je o druhé seriálové podobě, první vycházela v letech 1993 až 1994 na VHS ). A tento remaster je pěkným dárkem pro fanoušky předlohy. Pokud ji neznáte a na první pohled vám zní JoJo’s Bizarre Adventure jako název sadomasochistického japonského porna, nemusíte se bát, že si hru neužijete. I když to nebude naplno.

Je to příjemná komplexní bojovka, která sází na osvědčený přístup: je jednoduché se naučit základy a těžké je mistrně zvládnout. Souboje jsou zábavné, i když nemáte s JoJo’s Bizarre Adventure žádné zkušenosti, ale asi budete trochu (hodně) zmateni z hlášek, které postavy pronášejí. A možná vás zaskočí bizarnost některých bijců. Ale o tom se pobavíme později.

Je libo hraný film? S ohledem na úspěch JoJo’s Bizarre Adventure není šokem, že se objevily projekty z různých odvětví. Je mezi nimi i hraný film nazvaný JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I. Premiéru měl v roce 2017 a jak název napovídá, zaměřil se na komiksovou zápletku (respektive její část) Diamond Is Unbreakable. Natáčel se v Japonsku a trochu překvapivě i ve Španělsku. Hodnocení nebyla vysloveně špatná, ale tržby zůstaly za očekáváními (byly cca 2 miliony dolarů celosvětově), což vedlo k tomu, že plány na pokračování zůstaly u ledu a zatím to nevypadá, že by se fandové měli dočkat dalšího dílu. Ale dá se tušit, že v budoucnu někoho napadne natočit reboot/remake. Zatím však nejsou konkrétní informace o tom, že by se o tom uvažovalo.

Pokud znáte původní hru, verze s písmenem R ve srovnání s ní přináší samozřejmě několik vylepšení a drtivá většina z nich je k lepšímu. Onou výjimkou je příběhová kampaň. Respektive není, protože zatímco v předchozí hře byl přítomen dějový mód (byť měl své rezervy), z této verze zmizel a byl nahrazen kampaní All-Star Battle, která je poskládána z takzvaných panelů.

Každý panel obsahuje určité množství soubojů s předem danými postavami. Poté, co zvítězíte ve stanoveném počtu střetů, zpřístupní se vám boss. Většina bitek je okořeněna o určité podmínky (např. přibývající zdraví protivníka), aby to nebylo vše na „jedno brdo“.

Za úspěchy získáváte bonusové předměty a platidlo na nákup různých výhod do boje. Některá vylepšení (jsou dočasná) opravdu výrazně ovlivní obtížnost.

Co se to, kruci, děje?

Je nemilé, že byl odstraněn příběhový mód, protože pro ty, kteří jsou předlohou nepolíbeni, bude hra jistě matoucí. Nebudou vědět, co je příčinou rivality mezi jednotlivými bojovníky, jaká je pojí minulost a vlastně nebudou tušit, co se děje v obecném měřítku.

Já předlohu znám, ale nejsem takový expert, abych si vybavil jméno každé postavy a pamatoval si veškeré události z mangy/seriálu. A tak se mi stávalo to, že jsem byl občas zmaten víc než z návodu na sestavení nábytku z obchodu Ikea.

Odstranit dějovou kampaň nebyl úplně nejlepší nápad. Je samozřejmě očekávatelné, že je hra primárně určena pro fandy JoJo’s Bizarre Adventure, kteří mají o příběhu přehled, ale tímto krokem tvůrci trošku podkopli nohy těm, kteří s předlohou blízce seznámeni nejsou. Respektive pořád si mohou hru užít, ale neustále se asi budou ptát „vo co kráčí?“

Naštěstí slušná řádka postav a lákavé a promyšlené herní mechanismy jsou dostačující náplastí na bolístku v podobě nepochopení děje. Nabídka bijců zahrnuje zhruba pět desítek postav: některé jsou velmi proslulé, jiné jsou méně známé, ale většina z nich je dostatečně unikátní. Jejich style boje se výrazně liší, takže tu někteří jedinci nejsou jen do počtu.

K dispozici jsou svérázné postavy, jako mužští bojovníci v karnevalově působícím oblečení, ženské bojovnice ve velmi vyzývavém oděvu, fyzicky deformovaní jedinci, ale také zvířecí bijci. A nutno říct, že okamžiky, kdy bojuje miniaturní pes proti slečně, která dokáže vlasy zvednout auto, jsou rozhodně netradiční.

Prostě je to bizarní, což není překvapením s ohledem na název. A má to své kouzlo, tedy, pokud nehledáte hru, která se bere smrtelně vážně. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R sází na ujetost a to s hrdostí.

Jestliže ovšem dojde řeč na soubojový systém, tvůrci ho brali vážně a opravdu si s ním pohráli. Po vzoru jiných projektů se vsadilo na přístupnost pro nováčky, pro které je určen prvek nazvaný Easy Beat.

V tomto případě stačí několikrát stisknout tlačítko pro lehký úder a postavy začnou provádět působivé kombo. Navíc, pokud máte alespoň částečně naplněn ukazatel energie, na konci se aktivuje speciální útok. Lehce proveditelný je i další unikátní úder, opět stačí jednoduchá kombinace (a dostatek energie) totožná pro všechny postavy a je to.

Základy nejsou dost

Logicky vyvstává otázka, zda to nepovede k tomu, že i zkušeného bijce, který si našprtal všechny kombinace úderů, neporazí někdo, kdo bude zběsile bušit do tlačítek. Odpověď zní, že většinou ne.

Pokud se postavíte proti „zelenáči“ nebo proti umělé inteligenci na nejnižší úrovni, možná si s tímto přístupem vystačíte, ale v případě vyšší náročnosti nebo proti zkušeným bijcům bude nutno vsadit na promyšlenější strategii. Hře se podařilo docílit toho, aby z ní nebyl nováček zmatený a neměl pocit, že si bez dlouhých hodin studia útoků nedokáže poradit, ale jde jen a pouze o odrazový můstek a bude nutné sázet i na něco jiného než na Easy Beat.

Ať už je řeč o znalosti různých dalších kombinací útoků, pečlivé nakládání s energií, blokování a uskakování či vhodné volbě podpůrných schopností. Další strategickou úroveň pak poskytuje možnost zvolit si spolubojovníka, kterého lze během střetů přivolat na bleskovou pomoc.

Jako velký fanda žánru už mám za sebou slušnou řádku bojovek a nebudu tvrdit, že JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R nabízí nejpropracovanější soubojový systém. Ale určitě patří do skupiny her, které ho mají skvěle vypilovaný.

Když přijde řeč na nabídku módů, je to slušný standard, tedy až na chybějící příběhovou kampaň nahrazenou panelovými souboji. Dále je tu arkádový mód (vámi vybraný bijec proti žebříku několika protivníků), versus mód (online/offline proti živému, nebo umělou inteligencí ovládanému rivalovi a dostupné jsou i souboje týmů), nebo trénink. Nutno poznamenat, že ne všechny offline módy mají svou online variantu a chybí podpora cross-playe, dostupný je pouze cross-gen multiplayer (vlastníci PS4 a PS5 si proti sobě mohou zahrát, ale s milovníky Xboxu síly nepoměří). Nechybí ani bonusy jako možnost upravit si svého bojovníka (například jeho pózu) či si prohlížet galerií nebo poslouchat hudbu a zvuky ze hry.

Komiksově pěkné

Vizuálně hra odkazuje na své komiksové kořeny a vypadá to dobře. Efekty útoků jsou působivé, komiksový nádech podporuje i to, že se občas objeví nápis reprezentující určitý zvuk a modely postav vypadají slušně.

Docela povedené jsou i arény, které obsahují různé prvky ovlivňující souboje (například padající lustr), Co mi ovšem docela vadilo bylo to, že v případě All-Star Battle Mode se někdy hromada soubojů následujících za sebou odehrávala v totožné aréně.

Fandy seriálu jistě potěší, že v případě určitých postav došlo k jejich novému namluvení a to právě herci z anime verze. Zvukově je na tom tedy hra dobře, pokud vám nevadí silně teatrální a dramatický dabing, což je u podobných projektů běžné.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R je nadprůměrnou bojovkou, které nejvíce ubližuje, že trochu ignoruje hráče neznalé předlohy. Právě ti budou postrádat příběhový mód. Jinak jde ale o příklad toho, jak by měl vypadat remaster. Upravena je nejen technická stránka, ale i určité herní mechanismy, aniž by kvůli tomu utrpěla zábavnost původní hry.