RECENZE: The Judgment Collection jsou skvělé detektivky. A konečně na PC

Série Yakuza se sice do budoucna už bude jmenovat jen „Like a Dragon“ (o důvodech jsme psali na Bonuswebu zde), ovšem my si ji budeme stejně navždy pamatovat pod původním názvem. Judgment a Lost Judgment jsou sice příběhovou odbočkou od toho, co se v Yakuzách dělo, ovšem technicky vzato je můžeme chápat jako pomyslnou alternativní cestu pro ty, kdo se nechtějí vzdát stylu klasických mlátiček, namísto nového JRPG stylu. Ten bude provázet právě nové díly Like a Dragon. Takže jsou to vlastně takové klasické Yakuzy v převleku a s jinými postavami.

Judgment a Lost Judgment si od původní série drží odstup především po příběhové stránce. Prakticky nezavadíte o nic a nikoho z mafiánských her. Ovšem sdílený herní svět a styl udělají stejně svoje. Opět tedy pobíháte po staré známé tokijské čtvrti Kamurocho, narážíte náhodně na bandy nepřátel, které musíte zmlátit na jednu hromadu, a opět řešíte někdy více a někdy extrémně trhlé vedlejší mise.

Hlavní dějové linky jsou stejně jako v Yakuzách jinak často temné a depresivní a obecně vzato jsou oba Judgmenty každým coulem to, co známe a máme rádi z předchozích děl studia Ryu Ga Gotoku. Myslím, že nemá smysl moc se šťourat v dějových a herních mechanismech, protože o tom už jsme opravdu hodně napsali v recenzích na next-gen verzi Judgmentu, Lost Judgmentu a dodatku The Kaito Files.

S Judgmentem jsem měl sám celkem nedávno tu čest právě u next-gen verze na PlayStationu 5, Lost Judgment byla pro mě novinka, ovšem hned jsem byl jako doma. Hry jsou si až na pár nových mechanismů v druhém dílu hodně podobné a vlastně by se v pohodě daly hrát jako jedna dlouhá herní nudle, pokud byste měli jistotu, že vám nedojde dech. Já jsem takto narazil třeba s díly 0 a Kiwami 1, kdy jsem na konci jedničky už měl dost a Kiwami 2 a dál si schovávám na jindy. Neudělejte tedy proto stejnou chybu a dejte si mezi díly pauzu.

Ovšem to, proč vlastně hodnotíme nový The Judgment Collection, je fakt, že se konečně dostal i na počítače. Hry byly původně dostupné pouze na konzole, jelikož tomu původně bránila talentová agentura, která do Judgmentů zařídila v ústřední roli Yagamiho známého japonského herce Takuyu Kimuru. Vadilo jim, že na PC by se mohlo s pomocí modifikací pošpinit hercovo jméno. Tento spor je však zřejmě již minulostí.

Srovnání PC (vlevo) a PS5 (vpravo) verzí Judgmentu:

Zatím sice není jisté, jestli tím vzrostla šance na třetí díl, nicméně lepší dosah Judgmentů tomu může jedině pomoct. Proto jsem také šel prozkoumat, jak se PC port autorům povedl. Vhledem k tomu, že už mají dlouhou zkušenost s portováním her ze série Yakuza na PC, tak se dá asi dopředu tušit, že zde nebude žádný problém.

Po grafické stránce jsou každopádně obě hry srovnatelné se svými konzolovými next-gen verzemi. Jen připomenu, že jak next-gen Judgment, tak Last Judgment na PlayStationu 5 fungují v rozlišení 1440p při 60 snímcích za sekundu. Na PC se však pochopitelně můžete odvázat – zde záleží pouze na výkonu vaší sestavy. My jsme obě hry testovali na PC s procesorem Ryzen 5 3600, grafikou RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti.

S touto sestavou si v obou hrách rozhodně co do plynulosti polepšíte. Ve stejném rozlišení, tedy 1440p, se počítadlo pohybovalo za hranicí 100 FPS, chvílemi jsme se dokonce přiblížili nativní obnovovací frekvenci monitoru (144 FPS). Snímky umí spadnout pod sto především v cut scénách, ovšem nijak dramaticky nízko, řekněme do oblasti 80–90 FPS.

The Judgment Collection tak bude jistě vhodná k vyzkoušení i na daleko slabších sestavách, a to obzvlášť, když máte třeba jen Full HD monitor. Na pomoc si můžete zapnout také AMD FSR, tedy upscaling rozlišení pomocí umělé inteligence. A co víc, pokud si chcete užít pravé 4K (na PlayStationu 5 je dopočítané), i s naší testovací sestavou se udržíte většinu času na pohodlných 60 FPS.

Dalším aspektem hraní na PC je samozřejmě ovládání pomocí klávesnice a myši, od kterého však už tradičně autoři odrazují hned na úvodní obrazovce před vstupem do menu, kde hlásají, že „opravdoví detektivové používají gamepad“. Za sebe bych také doporučil se touto výzvou řídit, ovšem pokud chcete s klávesnicí a myší hrát, tu možnost zkrátka máte, a dokonce si myslím, že není vůbec špatná. Jednotlivé klávesy si jde samozřejmě upravit podle vlastního vkusu.

Každopádně jinak už v obou Judgmentech zůstalo vše při starém a nečekejte žádný exkluzivní obsah nebo přepracovanou grafiku. Jsou to zkrátka běžné porty a doporučil bych je tak především těm, kteří si buď opravdu potrpí na vysokou plynulost obrazu (odemknutí FPS), nebo zkrátka ještě Judgmenty nehráli, protože nevlastní konzoli.

Ceny za hry jsou s přihlédnutím k jejich věku docela vysoké – u Judgmentu je to 40 eur (asi 1 000 korun), u Lost Judgmentu pak 60 eur (1 470 korun). Dodatek pro Lost Judgment: The Kaito Files pak stojí dalších 30 eur (730 korun), takže pokud se náhodou chystáte kupovat vše, možná raději začněte prvním dílem a počkejte na nějakou slevovou akci na zbytek.

Až na ceny se ovšem The Judgment Collection nedá moc co vyčítat. Jsou to duchem ty staré dobré Yakuzy, co si mohou zamilovat i hráči, kteří žánru mlátiček jinak moc nefandí. Pomáhají především výborné hlavní příběhy, hromady ztřeštěných vedlejších misí a povedená hratelnost v detailním, byť poněkud kompaktním otevřeném světě. Jestli vás aspoň něco z toho zaujalo a vaše PC není úplně tragická „brambora“, asi není nad čím váhat.