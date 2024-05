Je to nářez, ale zatím jen v předběžném přístupu. Hráli jsme Hades 2

První Hades jsem hrál až v roce 2021 poté, co se dostal do Xbox Game Passu a zpětně se docela proklínám, že jsem po té hře nešel už o rok dříve, když čerstvě vyšla v plné verzi. Náramně jsem si ji totiž užil a v žánru roguelites je to za mě jeden z nejlepších zástupců, možná ten vůbec nejlepší. O autorech ze studia Supergiant se přitom říká, že sequely nedělají, takže o to bylo příjemnější překvapení, když koncem roku 2022 oznámili plnohodnotný druhý díl. Ono to bylo docela logické, když jednička prodala přes milion kopií a posbírala spoustu ocenění.

Další překvapení přišlo uplynulé pondělí, když se Hades 2 zničehonic objevil dostupný na Steamu a obchodě Epicu. Autoři sice tak trochu naznačovali, že hra už je v hratelném stavu pomocí několika uzavřených technologických testů, ovšem o konkrétním datu vydání nemluvili. Ovšem pozor, stejně jako v případě prvního dílu využili nejprve formu předběžného přístupu. Máme tu tedy verzi 0.9, tedy ne zcela hotovou hru. A v této formě ještě údajně zůstane minimálně do konce letošního roku.

Máte se tedy bát toho, že to bude rozbitá záležitost se zlomkem celkového obsahu k dispozici? Ani náhodou! Podle autorů je už teď ve hře víc obsahu, než v celém hotovém prvním dílu. A po několika hodinách zkoušení jim musím dát za pravdu. Hades 2 ve spoustě ohledů vůbec nedává najevo, že jde o předběžný přístup. Hře nicméně zatím chybí samotný příběhový konec, plus je v přípravě extra lokace, další zbraň a také jsou zde na několika místech provizorní textury vypůjčené z prvního dílu.

Pokud jste hráli jedničku (a že byste měli), tak vás dvojka ve spoustě ohledů asi moc nepřekvapí. Stále jde o stejný princip roguelite hry založené na řecké mytologii. Hlavního hrdinu Zagrea střídá jeho sestra Melinoë, kulisy paláce, ve kterém sídlí bůh podsvětí Hades se mění na začarovaný les. Melinoë, stejně jako její bratr v první dílu, musí dokola odolávat zkouškám napříč několika novými regiony a smrt vždy znamená návrat zpět na začátek. Jejím cílem je zabít titána času, Chrona.

Podobný je rovněž i průběh jednotlivých pokusů. Nejprve tu máte startovací lokaci, kde především promlouváte s vašimi spojenci, vyměňujete získané předměty za různá vylepšení a sestavujete si výbavu, kterou ponesete na další výpravu. Subjektivně mi nepřijde, že by startovní lokace byla nějak výrazně košatější, co se možností a vylepšení týče, než palác v prvním díle, ovšem to se koneckonců může ještě změnit.

Postavičky, skládající se z bohů, polobohů a dalších mytologických postav a stvoření, budete vedle začarovaného lesa potkávat i v samotných náhodně generovaných lokacích, což také není nic nového. Ovšem už teď mi přijde, že autoři teprve ve dvojce pustili pořádně uzdu fantazii a hned z kraje hry je tu docela znatelně víc příběhových překvapení, cest, vylepšení či jiných unikátních událostí, které na vás číhají.

Vše to hezky plyne, jak se hru postupně učíte. U prvního pokusu se zapotíte jen během cesty levelem, u druhého už se jakž takž dostanete na jeho konec, u třetího téměř porazíte bosse strážícího cestu ven, u čtvrtého to konečně zvládnete a narazíte až na začátku druhé lokace, zase dostanete pořádný výprask... a tak dále. Samozřejmě je to jen můj dojem, někdo se může trápit víc, jiní ostřílení veteráni, co mají stále v paměti desítky hodin z jedničky, budou postupovat rychleji.

Opět je to zároveň dost o náhodě, jakou kombinaci vylepšení a bonusových vlastností vám hra nachystá a také jaké cesty zvolíte. Příběh souběžně i s nepovedenými pokusy docela hezky plyne, byť se vlastně nikam neženu, když vím, že stejně konec hry zatím chybí. Hades 2 prostě zatím není určený pro ty, kteří rádi hltají hry co nejrychleji, naopak se vyplatí zvolnit tempo a počítat s tím, že hru pořádně dohrajete nejdřív až příští rok.

Pochválím také opět perfektní soundtrack od Darrena Korba, parádní herecké výkony dabérů, celkově opět velice stylovou grafickou stránku a také fakt, že jsem zatím nezaznamenal žádné bugy. To zkrátka jen podtrhuje fakt, že tohoto předběžného přístupu se určitě bát nemusíte, byť se samozřejmě dá chápat, že někdo prostě bude chtít počkat až na plnou verzi. Už teď jsem si zcela jistý, že Hades 2 bude dominovat indie herní scéně příštího roku. Smrt Chronovi!