Herní Yakuza se bude na Západě jmenovat Like a Dragon

Změna se neudála naráz: poslední díl z hlavní série se jmenoval Yakuza: Like a Dragon a posloužil jako tranzitní. „Yakuza 8“ už odkaz na japonskou mafii vyřadila úplně, jmenovat se totiž bude Like a Dragon 8.

„Yakuzu 7 jsme pojmenovali Yakuza: Like a Dragon. Usoudili jsme, že když najednou z ničeho nic vydáme hru, ve které nebude žádná Yakuza, lidé si budou říkat: ‚Co je to za hru? Co se to děje?‘ Reakce na název Like a Dragon nám přišla pozitivní, takže nám to dodalo odvahu vyřadit Yakuzu z názvu a rovnou pokračovat s Like a Dragon,“ řekl šéf studia Masajoši Jokojama serveru IGN.

Chystaný remake samurajského spin-offu, o němž jsme prozatím referovali jako o Yakuza: Ishin!, se tak oficiálně jmenuje Like a Dragon: Ishin! Jokojama uvedl, že v tomto případě by pojmenování Yakuza ani nedávalo smysl.

„I příběhově mluvíme o zločineckém podsvětí, ale ve skutečnosti nemluvíme o jakuze. Takže nám prostě dává smysl je do názvu nezahrnovat,“ řekl.

Aktuálně na Steamu vyšla sada The Judgment Collection, která zahrnuje díly Judgment, Lost Judgment a příběhové DLC The Kaito Files Story Expansion. Příští rok se můžeme těšit na zmíněný spin-off Like a Dragon: Ishin! a vedlejší příběh Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, což má být spojovník Yakuzy 6 s Like a Dragon 8. Na Like a Dragon 8 si počkáme až do roku 2024. Víc jsme psali na Bonuswebu zde.