RECENZE: Jedinou opravdovou změnou nového fotbalu od Electronic Arts je název

Mezinárodní fotbalová organizace FIFA může sloužit jako dokonalý důkaz pravdivosti rčení, že kdo chce pořád víc, nemusí mít také brzy nic. Jejich spolupráce s herním vydavatelstvím Electronic Arts fungovala neuvěřitelných 30 let, jelikož si ale FIFA za další čtyřletý cyklus poskytnutí svého jména řekla o částku kolem miliardy dolarů, došlo k jejímu ukončení. Ne snad, že by na to v EA neměli, jejich fotbal je už dlouhé roky doslova slepicí snášející zlatá vejce, ale jak trefně poznamenal šéf vydavatelství Andrew Wilson – jsou to jen čtyři písmena na krabici (psali jsme zde).

Na první pohled jde o klasickou Fifu se vším dobrým i špatným, co k tomu patří.

Pokračování série pod novým poněkud krkolomným názvem EA Sports FC 24 mu dává plně za pravdu. Kromě nového loga při spouštění, několika málo chybějících týmů a do budoucna i absence licence na mistrovství světa, zůstává vše při starém.

Na první pohled to může vypadat jako trestuhodně nevyužitý potenciál, ve skutečnosti je ovšem nutné brát letošní ročník prostě jako překlenující, který má všem fanouškům (a že jich po světě je) ukázat, že navzdory novému názvu dostávají přesně to, na co jsou zvyklí. I tak si lze s hrou užít spoustu zábavy, obzvláště tedy, pokud hrajete nejpopulárnější režim, kterým je kartičkový FUT.

Hlavní novinkou je zapojení ženských hráček do režimu FUT.

Ten dopředu sliboval revoluci v tom, že poprvé budou jeho součástí i ženské hráčky a tak na trávnících nově soupeří smíšené týmy. Aby to bylo vyrovnané, museli vývojáři „přifouknout“ jejich statistiky tak, aby držely krok se svými slavnějšími mužskými spoluhráči. Jde o dost kontroverzní rozhodnutí, které například znamená, že čerstvá mistryně světa Alexia Putellasová má lepší vlastnosti než Messi. Nerealistické? Samozřejmě. Ale opravdu je realističnost důležitá ve hře, kde beztak sprintujeme pomocí lehkého pohybu palce a už dávno můžeme hrát za mrtvé legendy typu Maradony nebo Pelého? Praxe nakonec ukázala, že ve hře to působí vcelku přirozeně, navíc vás samozřejmě nikdo nenutí ženy do svého týmu nominovat.

Zajímavou novinkou ve FUT je možnost vylepšovat fotbalisty pomocí tzv. evolucí (Evolutions), což v praxi znamená, že oblíbeného hráče nemusíte z týmu vyhodit hned, jakmile najdete lepšího, ale pokud budete plnit specifické úkoly, jeho statistiky porostou. Tento systém má řadu omezení, každopádně přidává další možnosti, jak se svým týmem nakládat, což je vždy dobrá zpráva.

Jediné české týmy jsou ve hře Slavia, Sparta a Plzeň.

Kromě čísel v několika základních atributech teď hráče definují i herní styly (Playstyles), v podstatě jakési „perky,“ které známe z RPG her a které pomáhají definovat to, jak se fotbalista na hřišti chová. Zjednodušeně řečeno někdo je mrštný rychlík, jiný bombarďák s dělovou ránou, další zase umí narýsovat milimetr přesné přihrávky. Herních stylů je přes tři desítky, což zajišťuje velikou variabilitu.

Obzvláště pokud máte rádi režim kariéry, v němž si prožijete celý virtuální život vlastního fotbalisty, můžete si díky herním stylům přizpůsobit postavu přesně podle svého preferovaného způsobu hraní. Novinkou je pomoc v podobě spolupráce s fotbalovým agentem, jeho implantace je ovšem zatím vcelku nedokonalá. Jeho rady do budoucí kariéry jsou často zcela nesmyslné, například nabídku lepší smlouvy podmiňuje vstřelením několika gólů hlavičkou

Něco jako herní styly pak platí i v případě, že se rozhodnete pro trenérskou kariéru, jen se to zde jmenuje „taktická vize“ a na výběr je jich řádově méně.

Posledním důležitým módem, který se vás bude snažit obrat o volný čas, je pouliční fotbálek Volta, což je ryze arkádová zábava zaměřená na efekt. Tady se toho od minula moc nezměnilo, což ovšem není vyloženě výtka, jako doplňkový režim to funguje na výbornou.

Arkádová Volta je oproti minulosti prakticky beze změny.

Nabídka licencí je tradičně bohatá a najdeme v ní více než 700 týmů z různých mužských i ženských soutěží, což dohromady představuje zhruba devatenáct tisíc hráčů. Ne každému se samozřejmě dostalo stejně detailní péče grafiků jako těm největším hvězdám, přesto na vyložený úlet oproti skutečnosti jen tak nenarazíte. Bohužel zamrzí, že kvůli nepříliš čitelné licenční politice některé zásadní týmy chybí. Například AC Řím tu nemá oficiální dresy ani název, brazilská reprezentace zcela chybí, stejně jako třeba i ta slovenská a nenajdeme tu například ani slavný stadion Camp Nou. Z českých týmů jsou bohužel opět zastoupeny jen Sparta, Slavia a plzeňská Viktorka. I tak je ale záběr hry obrovský, fotbalové velmoci mají zastoupeny i nižší soutěže, nechybí samozřejmě ani na popularitě rostoucí MLS nebo saudská SPL s Cristainem Ronaldem, Karimem Benzemou a dalšími hvězdnými přeběhlíky.

A co to nejdůležitější, tedy samotné dění na hřišti? Inu… tady jsou změny snad ještě méně viditelnější než jinde. Propagační materiály sice zmiňují realističtější animace, vylepšenou umělou inteligenci a spoustu dalších revolučních novinek, ale na rovinu? Není zde prakticky nic, na co bych mohl ukázat prstem říct, ano, tohle je opravdu lepší než minule. Hra mi přijde poněkud pomalejší a defenzivnější, ale výsledky tomu neodpovídají. Spíš než že bych hrál oproti loňsku novou hru, tak mám pocit, jako by si jen někdo trochu pohrál s různými atributy a nastaveními.

Je to jednoduše stejná hra se vším dobrým i špatným (například minely umělé inteligence nebo podivné srážky fotbalistů ve vápně), co k tomu patří.

Ale na rovinu, čekat něco jiného asi bylo bláznovství. EA Sports FC 24 je prostě další díl Fify, který toho moc nového nenabízí, ale u kterého v klidu můžete strávit tisíce hodin a stále se bavit.